La “avioneta antilluvia” no existe, pero es militar y hace horas extras

Leía yo, acongojado, las predicciones sobre el tiempo que viene hacía el delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Juan Esteban Palenzuela, y prestaba especial atención a lo referente a las precipitaciones, ya que el meteorólogo pronosticaba un otoño seco y, refiriéndose al frente de precipitaciones anunciado para esos días, ya advertía que no serían significativas.

Leía yo esto, pasmado por mis propias reflexiones, ya que la tarde anterior unos amigos de Caravaca me habían dado todo lujo de detalles sobre la “avioneta antinubes,” “antilluvia” y, por supuesto, “fantasma”, especialmente activa en el noroeste murciano, pese a que ningún estamento oficial reconoce su existencia. Y como, entre esas informaciones que me daban, figuraba el hecho de que es la AEMET la que debe aportar el informe minucioso y preciso a los rompenubes para que actúen con eficiencia, me decía: ¿de qué va este Palenzuela?

Ya veremos cómo, quién y cuándo confirma todo esto, pero el resumen de las andanzas -al menos las actuales- de la dichosa avioneta, a tenor de mis informaciones, que van acompañadas de fotos del aparato, trayectorias de vuelo y tal (hay una aplicación disponible que permite todo eso), es que la “avioneta” es un señor avión de la Fuerza Aérea española del tipo C-212/295, que tiene su base en el aeropuerto militar de San Javier, de donde sale y entra (hay rutas, sobre este sureste nuestro, que salen y entran de los aeropuertos militares de Albacete y Zaragoza), que debe fletar el Ministerio de Agricultura (o, podría ser, la Consejería de Agricultura autonómica) y que parece financiado por las firmas aseguradoras del riesgo agrario.

Porque el riesgo, ya se sabe, es el del granizo, cuyos males han justificado algunas tradicionales actuaciones del sector agrario contra la atmósfera, de forma preventiva (y a lo loco), deshaciendo las nubes sospechosas de contener pedrisco.

Mis informadores creen atribuir el aumento de estos vuelos “inexistentes” en el aumento de plantaciones de uva de mesa en todo el Noroeste (y en gran parte de la región), un cultivo, intensivo, posiblemente transgénico, al que le viene muy mal el pedrisco, por supuesto, y de ahí que se proteja con cubierta de plástico; pero al que también le perjudica la humedad del ambiente lluvioso, que le generan ciertas plagas que dañan la cosecha. Añaden estos dignos ciudadanos, que dedican tiempo a estudiar el asunto en todos sus escalones y facetas, que se trata de cosechas vendidas de antemano a muy buen precio, destacando como clientes los Emiratos Árabes Unidos, y que ni productores ni clientes están dispuestos a que se malogren.

Ya estamos todos, me dije, encontrándome con un panorama espléndido de actores, mediadores, responsables y, seguramente, pardillos, todos ellos coaligados en la muy productiva tarea de impedir la lluvia, atentar contra el cielo y la tierra, perjudicar a la sociedad y manipular a las administraciones. Que el agua nos venga, puntual y bien entubada, y que no nos falte el Trasvase; y no esa aborrecida lluvia, tan insegura y traicionera. Bueno, bueno.

Recordaba yo -según contemplaba las fotos e itinerarios del avionazo militar rompenubes- la bronca de que me hicieran objeto los meteorólogos de la Asociación de Meteorólogos del Sureste, en boca y pluma de un agradable Ginés Mirón, su presidente (La Opinión, 1 de noviembre de 2018), que descreía y negaba todo eso, objeto de mi relato del día antes en el mismo periódico, recomendándome que, mejor que mirar al cielo en busca de fantasmas asustanubes, me cuidara de los enemigos terrestres (o terrenales, más correctamente, ya que aludía a que “el diablo no se encuentra en el cielo, lo tenemos aquí abajo”), advirtiéndome de que “desviar la atención de las causas reales de nuestros problemas ambientales no es la mejor manera de empoderar y concienciar ambientalmente”, quejándose de “esta leyenda que ha saltado de los campos a las redes sociales”, y condenando, en definitiva, “este tipo de teorías, bulos y leyendas”. Se la guardé, claro: que alguien me proporcione el wasap de Ginés Mirón, que me interesa curar su incredulidad enviándole la foto de ese diablo de acero (con matrícula) que se pasea a placer sobre el valle del Quípar, rompiendo nubes y protegiendo los intereses de esas empresas de cuya lógica capitalista Mirón duda por el alto coste que supone -dice- en “avionetas, pilotos y sustancias lanzadas a la atmósfera”. ¿De qué va este Mirón que ni mira ni ve lo que debe?

Remato reconociendo que esas manipulaciones/intervenciones contra natura parecen ampararse, como soporte supremo, en el artículo 3 de la Ley de Aguas de 1985, que prevé esa posibilidad siempre que se produzca con autorización administrativa. Lo cual hace más interesante todavía el caso, ya que ninguna ley ni autorización administrativa debe ir contra los intereses generales, en este caso la lluvia, escamoteada para los más por el interés de los menos.