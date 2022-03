Cazadores: primitivismo depredador improcedente

Debo dejar bien establecidos mi escasa comprensión y nulo aprecio hacia el acto de matar a un animal silvestre y libre, así como mi horror al imaginarme la sensibilidad personal y ecológica de quien tan violentamente expresa sus gustos. Estas sensaciones negativas se añaden al hecho de que la fauna salvaje se encuentra, en general, en una situación más delicada y frágil que, digamos, hace unas décadas, por lo que hay que reglamentar la caza con urgencia, eficacia y sentido restrictivo.

Me han animado a opinar sobre esto unas declaraciones del penta consejero murciano (agua, agricultura, ganadería, pesca, medio ambiente) Antonio Luengo, que siempre me sirve de fuente de inspiración y nunca me deja insensible, dado su potente pensamiento ambiental y la claridad con que lo expresa. Tampoco desperdicia la menor ocasión para chapotear en cualquier ciénaga que le sale al paso, como ha sido últimamente la de la caza, reivindicándose una vez más como el más alto servidor de todas las formas de depredación ambiental.

En estos días, Luengo ha expresado su adhesión, fervor y admiración hacia el colectivo de los cazadores de la Región, erigiéndose en singular agente cinegético y dejándonos “perlas” sin precio de la audacia y luminosidad con que enjuicia los temas ambientales murcianos. No hay más remedio que comentarlos, empezando por su convicción de que, simplemente, lo que él persigue con sus magníficas relaciones con los cazadores es “incrementar el valor ecológico de la Región” que, como sabemos, es una preocupación que debe perturbar las más de sus noches. Y como de su minucioso conocimiento sobre los defensores de la naturaleza debe deducirse, con sus negociaciones con los cazadores pretende, ni más ni menos, que “apostar por los verdaderamente interesados en la ecología”, no por esos ecologistas indeseables -se supone- que quieren cortarle el paso y la inspiración.

La tercera joya que nos ha mostrado, inscrita esta en la tradición liberal de los recortes públicos, es que la ayuda que los cazadores van a prestar a la Región con su adhesión a la política ambiental, contribuirá al “ahorro de recursos públicos”, ya que planea conferirles un significado papel en la conservación de nuestra naturaleza. O sea, que sustituirán a ese personal funcionarial de la guardería ambiental ya bastante disminuido, lo que nadie dudará que es un hallazgo ecopolítico genial.

Pero, inflamado de adhesión a la causa cinegética, y tan convencido de su potencial como ocio educativo, Luengo se propone “acercar este deporte a las aulas”, una decisión revolucionaria que sólo ecologistas redomados podrán asimilar a perversión de menores, apelando sin duda a que el uso de las armas carece de cualquier valor pedagógico (En cualquier caso, y si es que persevera este Luengo en su ocurrencia, ¡oído fiscales!).

Coincidiendo con estas preclaras declaraciones del consejero de marras, me ha horrorizado un vídeo, enviado por unos amigos de la Serranía de Cuenca, que recoge la arenga de un fascistón, vocinglero y malencarado, lanzando sus diatribas contra el gobierno y los ecologistas, a los que señala como principales enemigos de sus aficiones escopeteras. Tanto sus voces, que no discurso, como su atuendo, claramente militaroide, lo situaban con todo rigor en ese look típico, violento y ultra. Un vídeo que he visto superado -en el tono fascistoide, en el insulto y en la amenaza- por otro, proveniente de la populosa manifestación del 20 de marzo en Madrid y protagonizado por Manuel Gallardo, presidente de las Federaciones de Caza: véanlo, véanlo.

Que la caza constituya deporte es algo difícilmente aceptable ya que la violencia contra personas, animales o cosas nunca podrá ser así considerada (ni, por cierto, la refinada crueldad empleada en el toreo puede tomarse por ese arte que tanta gente culta, y hasta encantadora, ve como sublime: será de su gusto y llegará a emocionarla, pero ahí, o no hay arte o lo que aprecian es su corrupción).

Que los cazadores se arroguen el papel de “reguladores de la caza” es un manido mito que no tiene ninguna gracia, pero que realimentan entre ellos y llegan a creérselo (el consejero Luengo también se lo cree, y con entusiasmo). Son los agentes medioambientales los llamados a realizar esa regulación, matando por obligación, científica y compasivamente… lo que no corresponde a aficionados sin formación (y menos si se trata de monteros compulsivos).

A los cazadores, imposibles reguladores pero fervorosos deportistas al aire libre, hay que dotarlos de canchas de tiro al plato, con cafetería bien provista para sus legendarios y pantagruélicos almuerzos, con los que certifican el carácter eminentemente deportivo de sus cacerías; y fuera de los caminos transitados. Y habrá que reeducarlos para que refrenen esa herencia primitiva que todos llevamos dentro, y puedan perder, así, todo gusto por matar a ninguna especie silvestre y libre.