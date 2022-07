Todo controlado

Lo mejor que le puede pasar a quien gobierna es que quien le pueda hacer sombra lo tenga todo enredado, mientras la persona que manda lo tenga todo bien atado. Da igual que la persona que gobierna sea nula, que todo esté patas arriba, o que él mismo no sea valorado ni por su propio electorado. Siempre tendrá quien le diga que es maravilloso. Pelotas hay unos cuantos, máxime cuando el viernes será proclamado presidente regional y, por ende, el único candidato a presidir la Comunidad, tras cambiar una ley y parar el nuevo Estatuto de Autonomía de la Región, algo que algunos no olvidamos. Dicen que han solucionado el problema pactando con Ramón Luis Valcárcel, lo que nadie sabe es dónde queda Patricia en esta operación, compuesta y sin. Lo atado permanecerá mientras haya para repartir, veremos el día que pierdan el poder. Mientras tanto, la maquinaria electoral en marcha y dientes, dientes, como diría la Pantoja.

En el PSOE no sabemos quién será el candidato. Las primarias serán en octubre y se puede presentar cualquiera, eso hay que reconocérselo. Entre tanto, y con la duda -¿también desde ciertos sectores hechos a las filtraciones?- se ha abierto fuego sobre su secretario general, Pepe Vélez. ¿Se presentará?, ¿dará un paso atrás? Solo él lo sabe. Entre tanto, como en tiempos de Rafael González Tovar -esto viene de lejos- el PSOE ha regado la Región de inversiones sin que su comunicación haga que se note. Distinta dinámica, pero parecido impacto y eso que ambos se prodigan. ¿Por qué será?

Pepe Vélez tiene un problema de imagen, no le gusta a los urbanitas y a ciertos sectores de opinión que antes le achacaban al PSOE un exceso de intelectualismo -las chapas de Pedro Saura-. El problema del marketing es que nos hace comer por los ojos sin fijarnos en el trabajo y a mí me parece que Vélez tiene una serie de negociaciones que demuestran su temple y su saber hacer. Sin embargo, en esta Región, en general en la política de hoy, lo que vende es la imagen y eso hay que tenerlo en cuenta. Tanto es así que algunos decían que Pedro Sánchez ganó por guapo y esta reflexión nos llevaría a los tiempos de Felipe González. Aunque parafraseando a Sabina en Besos en la Frente, a lo mejor no hay que fiarse de las apariencias.

Y luego tenemos el nudo entre Izquierda Unida, Más Región y Podemos, en orden alfabético que hay quien se me cabrea. Todavía no saben si van a ir juntos o revueltos ¿vendrán de Madrid a decirles cómo lo tienen que hacer? Llevarse se llevan lo justo. Por cierto, una duda que tengo: ¿Teodoro registró Murcia suma, cuando aquello de España suma? Más allá de ella, al final supongo que será como siempre, quién va en las listas y dónde: ¿Volverá Margarita? ¿Qué puestos pedirán desde el actual Podemos? ¿Se colocarán las familias? ¿Tú a la asamblea y yo al municipio? ¿Cómo harán en Totana o Lorca o en Cartagena? Y entre tanta pregunta dónde queda el programa, ese del que hablaba Anguita, porque ni ellos lo tienen claro y se ve en Murcia capital hoy. El concejal Ginés Ruiz y Clara Martínez se enteran por la prensa de lo que opinan en su grupo político que no tiene nada que ver con lo que defiende su grupo municipal. No es Marx, es su camarote. Tiemblo al pensar en los posibles sustitutos.

Mientras tanto, López Miras ha puesto en marcha la maquinaria electoral, esa que siempre aprieta las filas del PP -muchas bocas han de comer-, aunque no sepa qué hacer con su Gobierno de tránsfugas, mucho inepto e inepta, que no le pasa factura, a pesar del estado de la sanidad o la educación. Memorias de pez y tragaderas de ballena tenemos hasta que nos hartamos, aunque para eso los de su izquierda se lo deben mirar.