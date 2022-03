Entrar cuando todos se van

“Fuimos a la guerra y bajé del avión bailando” Piezas. Huir o Morir (2018)

Por las circunstancias de la vida, o el destino, o la suerte; llámenlo como quieran, a veces, una persona no tiene más opción que la estoicidad de enfrentarse a la guerra. Como civil, un horror inenarrable; como militar, un momento para el que nunca se está del todo preparado. Cuando suenan los tambores de la guerra, de poco sirve el valor más que para hacer más llevadero el camino al matadero.

Rimas aparte, en toda situación en la que la mayoría huye, los hay quienes, abriéndose paso entre la multitud que trata de escapar agolpada en las fronteras, caminan de frente directos al caer de las bombas y al silbido de las balas. Pocas profesiones son más vocacionales que la que tiene un corresponsal de guerra, y muy pocas vocaciones son tan necesarias para la sociedad cuando la humanidad se pierde; vigilantes indispensables del cumplimiento de las Convenciones de Ginebra. Durante la Guerra Civil, algunos famosos periodistas y escritores como Ernest Hemingway o George Orwell narraron los horrores de los crímenes fascistas, permitiendo así que el dolor de los pueblos no caiga en el olvido. Por quién doblan las campanas es una obra maestra que nace fruto de estas vivencias. Orwell, de hecho, empapado por el espíritu beligerante y de fraternidad de los anarquistas en Barcelona, decidió ya no solo dejar sus crónicas para la posteridad, sino que también tomó partido en el conflicto. Las otras víctimas colaterales del sinsentido de la guerra. Asesinados por milicias guerrilleras en África y América Latina, por francotiradores en los Balcanes, por integristas religiosos en Siria, Afganistán, Irak…

La lista de nombres es muy larga, y, por desgracia, algunos de ellos los llevamos clavados en el alma: Couso, Beriain, Fraile, Ortega, Valtueña, Pujol Puente, Julio Anguita; son solo algunos de ellos, y solamente en nuestro país. Esta semana pasada conocimos la detención del periodista vasco de origen ruso Pablo González (@PabVis) en la frontera polaco-ucraniana. La membresía de un país filofascista como Polonia en la Unión Europea es algo que a cualquier demócrata le puede llegar a crear confusión, pero es una cuestión que debemos debatir en un futuro próximo; mientras tanto, vivimos una época demasiado cínica para aceptar las verdades sin aderezar. La verdad no es épica, no es novelesca; la verdad es la que es, aunque muchas veces la detestemos. Hemos asistido atónitos al tiroteo de un equipo de Sky News por parte de las tropas rusas, dándonos a entender que aquella frase del senador Hiram Johnson dicha en 1917 es cierta. “En una guerra, la primera víctima es la verdad”. Y no solo por el acoso sistemático a los periodistas, sino por la proliferación de las redes sociales como eje principal de la post propaganda. Los hay quienes piensan que, en este período de tecnología en el que todo el mundo tiene a mano un móvil con cámara, el papel del fotoperiodista puede quedar obsoleto, pero nada más lejos de la realidad. Se requiere la experiencia que solo otorga el abarcar el lado más inhumano de la humanidad para ofrecer una verdad matizada, y contrarrestar en la medida de lo posible la distorsión de la información de esta era digital. Porque como titulaba Kapuściński una de sus principales obras, este no es un oficio para cínicos.

Y cómo no, en estos tiempos extraños, un oficio de tanta importancia está marcado por la precariedad, por el desconcierto, más allá de no saber si vas a morir al día siguiente. Ya denunciaba Israel Merino las condiciones laborales nauseabundas en las que trabajan muchos profesionales, que en su mayoría son freelance que carecen del respaldo y los medios necesarios para desempeñar su trabajo de una forma algo más segura. Y mejor pagada, de paso. Por el riesgo que toman y por lo imprescindible de su labor. Por los que no están, por los que están y por los que estarán. Démosles lo que merecen.