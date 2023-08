Entroncar referentes

La Mesa del Congreso no es el Gobierno, pero es un paso. No hubo un sitio para el PNV, el acuerdo con Junts y ERC incluía el total de la Mesa para el PSOE y Sumar. Los independentismos se miran de reojo. ERC no casa ni con el PNV ni con Junts. Coalición Canaria al final decidió apoyar al PP a pesar de sus declaraciones en una entrevista en la La Vanguardia. El PP vio su oportunidad y se negó a dejar un puesto a VOX y ahí están a partir a un piñón, no tienen más solución que entenderse.

El artículo 99 traerá cola. Cuanto más lo leo, más enrevesado se pone. El rey quiere crear una costumbre, inédita hasta ahora. No es Derecho, pero es el mimbre del que están hechas las democracias. El rey propone al candidato con más votos si el otro no llega, la presidencia refrenda. La mayoría la alcanza uno, pero el reloj solo se pone en marcha cuando el primero lo intenta. Las negociaciones no pueden ser eternas. El PSOE acepta que el PP lo intente, fracasará si no compra a alguien. La negociación para formar Gobierno tendrá un límite y en política eso es importante. No veo mal que la costumbre sea que el rey encargue Gobierno a quien tenga el mayor número de escaños en caso de no existir una mayoría conformada, otra cosa es que este lo acepte. La pregunta es: ¿para qué sirve articular la mayoría de la Mesa? En la memoria todos tenemos a Rajoy y otros el tamayazo. El PNV no sabe cómo decirle que no a un PP tirado al monte.

Poco cambiaría la Región un Gobierno del PP y Vox, por eso mismo es un laboratorio perfecto para ir a elecciones. En el fondo, si leemos las memorias de Cayetana Álvarez de Toledo son lo mismo. Seamos serios liberales decimonónicos, en Murcia, ninguno: los que había se han marchado. Mientras, seguimos sin elegir a los senadores; nada sabemos de lo de cambiar la ley del presidente y esta semana andan emplazándose. El apoyo en Madrid por la cesión en Murcia. Dicen que esta semana se ven, veremos si acuerdan. Me sorprende que sea Ballesta quien presente la alianza con Ouigo gestada por Revenga. No hace juntas de gobierno, pero oye lleva una de actos le contestó la portavoz a la denuncia del PSOE sobre la inacción del consistorio. Tienen razón, no hacen falta: hemos vuelto a las fotos y la publicidad. No es Gobierno, pero aparenta. Si te las ves canutas con los contratos la culpa es de la corporación anterior. En las notas de prensa siempre llueve, aunque salga el sol, la cuestión es mirar por la ventana. Nada nuevo. Al paso que vamos nos vamos a encontrar que todo lo que la corporación anterior fue el mal y puede durar toda la legislatura. Instaurar un relato, que es lo que están haciendo, puede ser efectivo, máxime cuando todo apunta a que se van a tener que tragar el plan de movilidad entero: tocar una coma abre paso a quedarse sin dinero y que pueda intervenir la justicia.

Lo de la Alta Velocidad por Alicante sigo sin verlo. Alsa Trenes está dispuesta a poner ferrocarriles por la línea histórica, pero nadie le hace caso en el Gobierno regional. Hasta yo tengo el número. Supongo que es la ceguera de siempre. En la dirección de Renfe tiene un problema, no saben si son una empresa para que ADIF haga dinero o una para hacer dinero ellos. Los datos lo dicen bien claro, el futuro en los negocios está en las cercanías, regionales y medias distancias, pero aquí nos siguen vendiendo otra cosa. Menos mal que sabemos que habrá vías electrificadas por Albacete, lo que no sabremos es con que servicios y cercanías con Alicante en Alta Velocidad.

Murcia es la risa, en la Gran Vía de los setenta tenemos adoquines, pero nadie les hace caso. Son los mismos en todo el recorrido, de los años sesenta probablemente, lo que indica que hubo una renovación de la calzada y se levantaron las vías del tranvía, después de la destrucción de los baños árabes. Esto último es algo imposible en una sociedad democrática, no en vano siendo una dictadura la ciudadanía de Murcia se movilizó repartiendo octavillas para impedirlo, no sé quiénes, pero, al igual que a Sobejano, coraje no les faltó. Sabemos de ellos por el regalo que les mandó Carlos Valcárcel Mayor desde el diario en 1952, hay gente que no ha salido de aquel artículo. Aquellos perdieron, su semilla la ganó el soterramiento. No hacen falta anecdotarios que construyan la historia, de los que pocas veces ganamos. En todo caso nos hacen falta referentes con cabeza y no marketing que, al paso que vamos en Murcia, no paga impuestos ni Dios, pero esa es otra historia.