Un escándalo tras otro

Un partido roto, un escándalo… Esos hubieran sido los titulares si lo sucedido en el congreso popular hubiese pasado en cualquier otro partido. Sin embargo, no ha sido así. A pesar de que se venía barruntando desde hace por lo menos dos semanas. En mi último artículo, en este periódico, lo indicaba yo invitando a no fijarnos tanto en el CEMOP, una foto fija, sino en lo que vendría a suceder en las semanas siguientes, el eterno retorno del valcarcelismo.

La semana pasada mi compadre Antonio Hernández en su columna añadió no solo que volvía Valcárcel, sino que Patricia se iba a quedar compuesta y sin, no falló. Ni siquiera fue al congreso. Valcárcel la había vendido tras haber pactado con López Miras, dejando vacío el compromiso firmado una vez más que tras negarlo como San Pedro lo podemos leer en prensa. Nada extraño, en una legislatura en la que hemos visto cómo paraban el Estatuto, cambiaban la ley del presidente y todo para que él siguiera en el poder. Un síntoma más de la debilidad del PP.

El Partido Popular está roto, no tiene quien lo cosa y se mantiene porque sus cargos medios aprietan los dientes temerosos de lo que podría suceder si cayese el Gobierno. Fue ese miedo el que llevó al PP a no aceptar el cambio democrático que es una moción de censura. Para dinamitarla compraron a unos diputados cuyo único interés eran ellos mismos y no la Región. A estos, muchos de ellos antes en el PP al que volverán, se le unen la vieja guardia de Valcárcel, apartada por Pedro Antonio Sánchez. Algunos de aquellos apoyaron tanto la plataforma presentada por Garre que la volaron desde dentro mucho antes de que se transformase en partido. Ahora regresan con la intención de no soltar la poltrona que les dio de comer.

Hemos vuelto al punto de partida, pero quizás no deberíamos olvidar a dónde nos ha conducido su nefasta gestión, el estado del Mar Menor, la falta de medios: en sanidad, en educación… No podemos olvidar cómo pactaron por menos dinero las transferencias para controlar la organización de las nuevas Consejerías, como se gastaron el dinero del ciclo expansivo de la economía en tapar aquellos agujeros, mientras construían infraestructuras innecesarias: la desaladora o el aeropuerto sin aviones que ahora ahogan los presupuestos regionales.

Ahora bien, si el PP funciona como un partido totalitario, a la franquista, a la búlgara o la pequinesa, el PSOE, con todos sus problemas internos, mantiene un sistema de primarias libres, en el que sus candidatos los eligen las urnas, y en estos momentos quien asuma el riesgo tiene más que perder que ganar. El anterior candidato, Diego Conesa, ganó las elecciones, aunque no llegó a gobernar por una aritmética parlamentaria en la que Ciudadanos dijo no y, cuando vino a decir sí, sus candidatos, elegidos en unas primarias de risa, decidieron dejarse querer por el PP. Hay que tener una cosa clara, al candidato del PSOE no le van a pedir menos que emular a su antecesor y, si no sucede, todos sabemos que pasará. En consecuencia, como mínimo, a Pepe Vélez hay que reconocerle valentía y coraje.

El problema de esta Región no es Vox, una sucursal del PP. ¿Quién es Luis Gestoso? ¿Qué fue y en qué partido militaba? En esta Región el problema es la abulia, las tragaderas de ballena y el hecho que nos movilizamos como sociedad civil, pero no lo hacemos en las urnas para cambiar un Gobierno que es un lastre para el crecimiento regional. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes que necesitamos un cambio: para recuperar el Mar Menor, mejorar las escuelas, dotar de servicio a los pueblos, convertir a Cartagena en una potencia industrial. Al final ya es cuestión de higiene. Cuánta mierda puede haber bajo una alfombra que no se levanta en treinta años; pues eso es lo que nos pasa, que necesitamos ventilar el Gobierno regional, para poder mejorar, para hacer las cosas de otra manera.