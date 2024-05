Hace mucho frío en el Libre Mercado, amigos

La pasada semana descubrimos que Murcia no tiene vertedero de residuos sólidos. Así, tal cual. Como en el Tercer Mundo, la séptima ciudad de España, carece de vertedero. Les dejo unos anuncios de publicidad para que se repongan de la sorpresa. Y repónganse pronto porque la razón por la que Murcia no tiene vertedero es aún más sorprendente: el equipo de Ballesta argumenta que abrir un vertedero municipal —por ejemplo, donde estuvo hace 8 años: muy cerca del centro de tratamiento de residuos “Cañada Hermosa”—, podría “interferir en la iniciativa privada”. Es decir, restaría oportunidades de negocio a los empresarios del ramo: los cuales tendrían que publicitarse, bajar precios, diversificar negocios, salir a otras zonas y, en definitiva, desenvolverse dentro del puro capitalismo y sus leyes de oferta y demanda. Es el mercado, amigos, como dijo aquel gran economista/ladrón. Y qué frío hace en el Libre Mercado, sin la ayuda de la Administración Pública.

Pero volvamos a la mera frase emanada en nota de prensa del equipo de gobierno de Ballesta: el vertedero municipal interfiere en los negocios privados que cobran por recoger, almacenar y destruir nuestras basuras. Lo mismo para la ITV municipal, que fue cerrada hace unos meses para tampoco interferir en los negocios privados de los empresarios que se dedican a talleres mecánicos. Pues, como ya hemos dicho, el libre mercado capitalista es muy duro y es mejor tener un amiguito en el gobierno que te quita la competencia. En este caso, es Ferrovial la empresa agraciada, a pesar de acumular multas por malas prácticas en Murcia, una de las cuales le colocó en el récord de sanciones: 130.000 euros.

Está claro: ni siquiera ellos creen en el capitalismo. La libre competencia, el mercado, la libertad de precios, la oferta y la demanda... no se lo creen. Por eso destruyen el tejido de la Administración Pública, para que tengamos que acabar comprando todo, hasta la seguridad y la salud en empresas que, oh, sorpresa, además financian a partidos conservadores con el beneficio de esos mismos negocios. Las empresas que recogen y gestionan basuras tenían un negocio muy limitado y pocos beneficios hasta que Ballesta decidió cerrar el vertedero y la ITV municipales. Desde entonces medran a nuestra costa. El resultado, a la vista: desechos y muebles rotos dejados caer en rincones de la Huerta, carriles que no da tiempo a limpiar con los escasos empleados de dichas empresas, dejadez en los barrios, suciedad por todos lados, etc. Y lo más importante: imposiblidad de presentar reclamaciones.

Pues lo mejor de privatizar los servicios de la Administración Pública no es solo que tus amiguitos obtengan lucro sin competencia, no solo que los políticos —que deberían gestionar— obtienen tiempo libre para hacer una permanente campaña electoral de fiestas y fotos. No, lo mejor es que la gente no puede reclamar: las empresas privadas no tienen una sede en pedanías ni en barrios, ni una ventanilla de quejas, ni un escrito ad hoc para ponerlas: solo tienen un teléfono que normalmente... registra y aplaza, pero nunca resuelve. Operación redonda. Las derechas: ni trabajan ni responden.

Que, en este contexto, Ballesta haya tenido el cinismo de subir 8 euros el impuesto de las basuras es un atraco a las vecinas y vecinos de Murcia. Nos gobiernan los perros –kinikós: cínicos en griego–. Y que me perdonen los perros.