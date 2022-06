Junio ya no es lo que era

Hubo un tiempo que para el PP junio era su mes. Era el mes en que se celebraban las elecciones autonómicas y locales, un mes en el que, desde mediados de los noventa, hasta relativamente poco, el partido de la gaviota sacaba, con Valcárcel un 60% de los votos, con aquel 'Agua para todos' que, con el desastre del Mar Menor, por las políticas de sus gobiernos, nos va a dejar con agua para nadie.

Durante aquellos años de espejismo, de ladrillo para todos y negociación de transferencias sin dinero que hicieron aumentar la deuda, el Día de la Región se vestía de televisión con aquel, casposo para algunos, 'Murcia, qué hermosa eres' que conseguía, además de unos resultados de audiencia aceptables, su repetición en el canal internacional de RTVE.

Este junio, sin embargo, nada tiene que ver con aquellos. Hace años ya que el PP dirigido por López Miras no gana elecciones. Las perdió, pero la aritmética parlamentaria le dio el Gobierno, que tenía que haber sido del PSOE si Ciudadanos hubiera cumplido aquella famosa promesa de Arrimadas en la plaza de la catedral de Murcia. No lo hicieron y López Miras inició su Gobierno, un desastre. Cuando Ciudadanos se dio cuenta que las obsesiones de Rivera los dejaban fuera de cualquier parlamento intentaron darle la vuelta apoyando una moción de censura en Murcia. Los tránsfugas temerosos de la futura debacle de un Ciudadanos en el que no creían prefirieron pactar con un Teodoro que defenestrado no puede devolver favores.

Entre tanto, la gestión inexistente hace aumentar la deuda, tal y como vienen confirmando los datos económicos que vamos conociendo y a pesar de ello nos dicen de bajar, una vez más, los impuestos, que en nada notamos en las nóminas -mírenlas si lo desean-, pero sí en los servicios inexistentes que esta comunidad nos ofrece, tanto sanitarios como educativos, en los que una vez más estamos a la cola. Bajadas de impuestos que no tapan la situación desastrosa del Mar Menor, al que siguen llegando nitratos porque el Gobierno regional se niega a tomar medidas. Algo nada extraño, antes de ayer como quien dice, negaban que estuviera enfermo y lleno de nitratos y nos llamaban alarmistas a quienes denunciábamos el desastre.

Estamos en junio y se acerca el Día de la Región, un día para reivindicar que otra Región es posible, una Región que tenga servicios sanitarios y educativos, donde Cartagena no se vea ninguneada, al Mar Menor le hayan puesto medidas y afrontemos la movilidad del futuro con la cabeza bien alta. Pero me da que ese día lo vamos a coger con poco entusiasmo, por no decir con ninguno. Los datos de reservas de las vacaciones no auguran nada nuevo y para quienes trabajamos en el entorno del Mar Menor nos tememos lo peor, pero es que el Gobierno regional no ha hecho nada por promocionar otros destinos; ni siquiera ha pensando en sus ciudadanos buscando los medios para que los padres podamos compatibilizar las necesarias vacaciones escolares con el trabajo promocionando escuelas de verano para todos. Ante esta desidia y dejadez, muchos de nosotros nos vamos a tener que dejar una pasta en escuelas de verano privadas. Gracias por nada, Mabel y compañía.

Ya se ve que los populares ya no son nada: carecen de alegría, de ilusión, se les ha pegado ese carácter mustio y enfadado de Vox. El que se casa con un cojo, al final si no cojea, renquea. Es lo que le pasa al PP, que ha perdido la esencia con tanto tránsfuga. Quién lo iba a decir, el mes de junio ya no es lo que era.