La Línea de Alta Tensión Hinojar-Águilas

Hace unos días se producía la concentración contra el proyecto de Línea de Alta Tensión Hinojar-Águilas de 132.000 voltios, en el Palacio de San Esteban convocada por la Plataforma de Afectados y apoyada por otras organizaciones ambientales y sociales. La historia vuelve a repetirse. Hace catorce años hubo otro intento de trazado de esta línea y en aquella ocasión la movilización vecinal, medioambiental e institucional consiguió parar la construcción de ese trazado. Hoy, tanto vecinos/as de las diputaciones afectadas como asociaciones sociales y medioambientales se están movilizando, reclamado que se evite un despropósito de semejante tamaño y se retire el proyecto.

Vuelve otra vez el proyecto de Línea de Alta Tensión con un trazado de 33 kilómetros lineales que atravesará unas 200 fincas de las diputaciones lorquinas de Hinojar, Marchena, Aguaderas, Purias y Campo López. Los vecinos han presentado 4.000 alegaciones al proyecto así como también organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción y ACUDE. Además, se llevan recogidas más de 32.000 firmas en contra del trazado.

Vecinos/as y ecologistas señalan el impacto significativo sobre el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje que sería muy alto. Afectaría de una manera directa a la biodiversidad y a las sierras la de la Almenara y de la Carrasquilla, enclaves medioambientales emblemáticos desde el punto de vista del medio natural. Almenara dispone de bastantes hábitats protegidos. Posee una fauna singular como la tortuga mora, el halcón peregrino, el búho real o el águila perdicera que se verán afectadas de una manera grave por el tendido eléctrico. La Sierra de la Carrasquilla forma un arco continuo desde Almería hasta Mazarrón y es un hábitat óptimo para la tortuga mora, así como una zona para la conservación de estas aves rapaces amenazadas.

Las líneas de alta tensión generan impactos ambientales significativos en la segmentación y fragmentación del territorio, sobre los suelos y la masa vegetal y arbórea al eliminar de vegetación, de manera sistemática, debajo de las líneas lo que favorece el crecimiento de especies herbáceas, que con la sequía se vuelven altamente pirófilas y son agentes causales también de un número indeterminado de incendios.

Se producen afecciones sobre hábitats naturales, comunidades faunísticas y sobre el potencial de conectividad ecológica produciendo un efecto barrera. Las líneas de alta tensión generan un impacto visual y paisajístico con cambios en la configuración del paisaje, modificación de cuencas visuales, afección a espacios naturales, paisajes simbólicos o de referencia, etc. Aumentan los impactos sinérgicos y acumulativos de las líneas eléctricas y sus infraestructuras derivadas de su interrelación con otras líneas e infraestructuras eléctricas del entorno. En la Región, se produce todos los años un elevado número de ejemplares de avifauna muertos por electrocución o colisión. Muchas son especies amenazadas que mueren cada año, electrocutadas o mutiladas al pie de los cables de distribución eléctrica. La mortandad de aves en líneas eléctricas de la Región se extiende a ejemplares como el águila real, águila perdicera o el búho real. A esto se une que las líneas de alta tensión, en los entornos urbanos, provocarían una exposición residencial y continua a campos electromagnéticos de baja frecuencia. También, devaluaría las propiedades en la cercanía de la línea, causaría la segmentación del territorio y comprometería, de una manera decisiva, el desarrollo del turismo rural.

Vecinos/as y organizaciones medioambientales reclaman al gobierno regional que no conceda la declaración de utilidad pública a este proyecto por las afecciones al medio natural y por los impactos ambientales y sociales del proyecto. La administración regional no puede hacer oídos sordos y ponerse de perfil ante esta reivindicación. Esta proliferación descontrolada viene agravada por la ausencia de una Ley de Ordenación de las infraestructuras y líneas eléctricas que establezca un control en la proliferación caótica de las líneas de alta y media tensión, las subestaciones eléctricas, las líneas subterráneas, los transformadores, etc. También se necesita el establecimiento de reservas específicas de suelo para pasillos energéticos alejados de las zonas urbanas, suelo urbanizable y de zonas de alto valor medioambiental.

Cuando no hay mecanismos de ordenación y planificación democrática en el desarrollo de estas infraestructuras, cuando hay pasividad de los poderes públicos; siempre pierde la ciudadanía y el medio ambiente. El proyecto de Línea de Alta Tensión Hinojar- Águilas es un claro ejemplo de ello. Esperemos que triunfen las razones de la ciudadanía como hace catorce años.