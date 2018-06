Análisis sobre el barómetro del CEMOP primavera 2018

La vigencia del conflicto hídrico. La política por issues

Los principales problemas percibidos por la ciudadanía de la Región de Murcia son el desempleo (26,7%) y el agua (17,6%), muy lejos de otras temáticas como la clase política (11,4%) o la corrupción (8,7%). Estos datos demuestran la particularidad del debate político murciano, en el que un issue regional desplaza a la corrupción como segundo gran problema, posición que ocupa a nivel nacional según los datos del CIS de abril 2018.

Tras observar estas cifras resulta procedente cuestionarse si los partidos que relegan la cuestión hídrica o la creación de empleo en su discurso, sustituyéndolas por regeneración democrática y justicia social, deben permanecer en su empeño hasta desplazar a la opinión pública a su campo de preferencias o si, por el contrario, lo que deben hacer es cambiar el orden de políticas públicas de acción prioritaria en sus programas, para ofrecer desde sus principios ideológicos una respuesta consistente en materia de desarrollo, que es la etiqueta en la que podríamos agrupar desempleo y gestión el agua. En resumen, parece razonable que la oposición hable más de agua y de empleo (en el sentido que se quiera), aunque esta apuesta, soy consciente, es fácilmente rebatible por aquellos que consideran que un partido nunca debe actuar discursivamente en un campo históricamente capitalizado por otro actor, es decir, un terreno donde no tiene reputación. Este debate es tremendamente importante porque al relegar al PSOE y a Podemos a aquellas áreas donde tienen buena reputación y se pueden mover cómodamente, justicia social y lucha contra la corrupción, mientras estos temas no sean los prioritarios en la opinión pública se estarán autolimitando sus posibilidades de atracción.

Y hay quien puede añadir que la prioridad del tema hídrico no es tanto el reflejo de una preocupación real, sino de un dominio electoral del PP y de C´s (la orientación de voto sería anterior a la selección de los problemas de forma que cada elector ordenará sus problemas después de haber decidido su voto en función de otras cuestiones como la ideología o el liderazgo). En cualquier caso, resulta imposible ampliar las bases del cambio sin recolectar apoyos en sectores que ahora no votan a opciones progresistas. Las razones de ese no voto pueden residir, precisamente, en la incapacidad presupuesta de esa oferta política para dar respuesta a los problemas que el elector considera más relevantes (teoría “policy-oriented voting”). Retomando la hipótesis sobre el tipo de políticas públicas que debe priorizar cada partido, en el caso de las opciones de cambio por la izquierda, dado que es difícil alterar en el corto plazo la opinión pública para situar aquellos asuntos que le son más favorables por encima de otros que no lo son tanto (como el agua), no existe otra salida que hablar de aquello que no es un “tema propio” –así lo está asimilando Diego Conesa y también miembros de la dirección de Podemos– , sobre todo cuando el PP ha disminuido su reputación para resolver la cuestión.

La influencia del contexto nacional, clave para explicar los resultados

Miguel Sánchez es menos conocido por los murcianos que Óscar Urralburu y que Diego Conesa –líder que ni siquiera está en la Asamblea Regional–. Igualmente Sánchez es peor valorado que el Presidente López Miras, una relación muy diferente a la que mantenían Rajoy y Rivera en el ámbito nacional. Se puede afirmar con estos datos y con una mera observación del sentir general que los dirigentes locales de Ciudadanos no son el principal valor del partido naranja. Por eso, solo el contexto nacional nos puede explicar los excelentes resultados obtenidos en la encuesta –ganarían las elecciones– . La influencia del contexto nacional debe ser medida meticulosamente por los 4 grandes partidos y, en cierta forma, también por Somos Región, el partido más dependiente del factor liderazgo como elemento explicativo del voto.

Al PSOE le puede ahora beneficiar tener a Moncloa de su parte (sobre todo si Fomento libra presupuesto y Conesa empieza a cortar cintas), un hecho que no refleja la encuesta, y que puede crear un clima general de opinión más favorable. Ciudadanos, por su parte, puede ver devaluado su impulso, no solo porque la moción de censura ha supuesto un revés para Rivera, sino porque el paso a un segundo plano del conflicto catalán (al menos en los dos últimos meses) les perjudica. Aún a pesar de esto Ciudadanos es junto con el PSOE el partido al que más le interesar jugar las autonómicas en términos nacionales, frente a Podemos, el gran interesado en que se visualicen sus valorados liderazgos regionales y su estilo propio, alejado en algunos casos de la línea nacional. Por otra parte, el PP ha sido tradicionalmente premiado cuando se hablaba en términos nacionales pues los grandes debates le han permitido tapar las malas gestiones cercanas. Mientras se hable de que Puigdemont apoyó a Sánchez no se habla del soterramiento, por ejemplo. Es razonable entonces pensar que al PP también le interesa una campaña en términos de “marca” y discurso ideológico muy en abstracto-nacional. El único actor que junto con Podemos no sería beneficiado de la superposición del eje nacional, favorecida por la coincidencia de las elecciones europeas, sería Somos Región que, por motivos obvios, prioriza temáticas y debates autóctonos.

El centro-derecha sale reforzado

De celebrarse mañana las elecciones y según los datos del barómetro, el centro-derecha regional sumaría 31 escaños, 5 más de los que ostenta en la actualidad (22+4). Por su parte, la izquierda bajaría de los actuales 19 asientos (13+6) a unos exiguos 14 escaños, sobre todo por la caída del PSRM ya que Podemos resiste bien –solo pierde un diputado– y todo ello sin contar con los votos de una posible confluencia y a 1 año de la cita electoral. ¿Qué quiere decir que el centro-derecha sume 31 escaños, como en los mejores tiempos de Valcárcel? Fundamentalmente que los electores ven en Ciudadanos y Somos Región fuerzas de cambio, más allá de su ideología. De tal forma, aunque el espacio ideológico más afín al PP esté mucho más reforzado que en 2015 –a costa de los socialistas– , esto pasa por un rechazo absoluto a la propia continuidad de los populares en San Esteban. Tanto es así que el escenario más factible con esa distribución de escaños sería una cuerdo entre Ciudadanos y PSRM, en el que incluso se le podría dar algún espacio a Somos.

La situación para los socialistas es delicada, porque al mismo tiempo saben que Ciudadanos es un socio prioritario a nivel regional, pero que deben conseguir transmitir que “el cambio necesario” no se puede materializar a través de la marca naranja como parece que opinan de momento buena parte de los electores.

En todo caso respecto a la proyección de escaños debe recordarse que no se ha procedido a la inclusión de dos actores relevantes, por los que no se preguntaba en el cuestionario: Movimiento Ciudadano de Cartagena (que podría conseguir un escaño, habría que ver a costa de quién) e Izquierda Unida.

Los murcianos, más a la derecha que los españoles

La escala de autoubicación ideológica tiene la particularidad de que no refleja al 0 por lo que el 5 no es el centro ideal. Partiendo de esta consideración los electores murcianos tienen una ideología media de 5,18 (1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha) frente al 4,55 de los electores españoles –datos CIS abril de 2018–. Es indiscutible que el tablero ideológico regional está dominado por tendencias mucho más conservadoras que en el conjunto de España, fruto posiblemente de la transformación ideológica realizada por los electores tras sucesivas victorias del PP (muchos electores se han derechizado para no traicionar su tendencia de voto, aunque en la práctica muchas de sus ideas no lo hayan hecho).

El Gobierno regional no convence en su gestión del Mar Menor, la Asamblea Regional merece más confianza que el Parlamento nacional y el soterramiento se cuela como actuación urgente

Si bien la valoración de la situación política de la Región de Murcia es algo mejor a la que hacen los españoles en el CIS, el Gobierno regional se enfrenta a unos datos muy duros en cuanto a la valoración de su gestión en la crisis del Mar Menor. El 75% de los encuestados considera que la respuesta del Ejecutivo ha sido poco o nada adecuada y tan solo el 11% cree que se ha llevado a cabo una actuación aceptable.

En cuanto a los niveles de confianza ciudadana en las principales instituciones de la Región de Murcia destaca cómo el parlamento autonómico es la segunda institución mejor valorada por los encuestados, superando el 5,5, una cifra sensiblemente superior a la que obtiene el Parlamento nacional en el postelectoral del CIS 2016 (4,06). Los murcianos confían más en su legislativo de lo que lo hacen los españoles, muestra del protagonismo y pluralidad que ha adquirido el hemiciclo en la vida social desde 2015.

Finalmente, el soterramiento es ya incuestionablemente una prioridad de ámbito regional. El 5% considera que es una de las actuaciones más urgentes para conseguir el desarrollo de la Región, a poca distancia de las políticas de agua. En este mismo sentido, las políticas sanitarias y educativas siguen siendo, para los encuestados, más importantes para el desarrollo que las de empleo o las de infraestructuras según los datos del estudio. Estos datos son ciertamente contradictorios con el perfil ideológico medio y con la ordenación de los problemas.

Valoraciones e interpretaciones a un lado, es un gran paso adelante poder disponer de datos con los que acercarnos a la realidad social regional y es que también es un signo de avance democrático tener estudios periódicos y sistemáticos de opinión pública.