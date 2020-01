Año nuevo, presupuestos nuevos, los mismos olvidados

Parece que ambos [el presidente y la vicepresidenta de la Región] han olvidado sus promesas electorales, pero la memoria de la comunidad universitaria pública de nuestra región no es quebradiza, al menos no la de sus estudiantes Estos últimos meses hemos visto cómo la CARM dará 550.000€ a la UCAM, con los que podríamos haber reducido la tasa de expedición del título de 215€ a 160€ Los estudiantes, la mayoría de las veces, somos esos olvidados, ese eslabón débil al que no hay que hacer mucho caso, y en ocasiones, al que tampoco hay que tomar muy en serio