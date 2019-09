Boris Johnson, un hombre peligroso

Cada una de las veces que Boris Johnson perdió en el Parlamento británico la semana pasada me alegré. Perdió en tres ocasiones en decisiones relativas al Brexit. Fueron tres derrotas sucesivas. Como resultado de esta noticia el valor de la libra esterlina aumentó en los mercados financieros internacionales y no pude evitar sonreír de oreja a oreja.

Soy británico de nacimiento, londinense y he vivido en España desde hace seis años y medio, cuando me jubilé. Trabajé como director de producción de la BBC, de modo que he visto mucho de este mundo y sus culturas. Vine a la Región de Murcia por el clima. También me he sentido muy desilusionado con mi país y su gobierno. España me ofrece una mejor calidad de vida.

Todo mi dinero ahora está invertido en España: mi pensión viene de Londres a mi banco aquí directamente. No obtengo ningún ingreso en España, de modo que cuando la libra esterlina se devalúa frente al euro no puedo gastarme tanto como quisiera. De hecho, ahora cuento con 100 euros menos al mes. Desde que gobierna el Partido Conservador durante los últimos seis años el valor de la libra se ha deteriorado, especialmente después del referéndum para abandonar la Unión Europea el 23 de junio de 2016.

También estoy preocupado por mi hermana y su familia y mi hijo y los suyos, quienes todavía viven en Inglaterra.

Los últimos tres primeros ministros conservadores británicos han sido todos unos incompetentes. Cameron era débil. Llamábamos a Theresa May `Theresa Caos´(Mayhem). En lo que respecta a Boris Johnson, lo llamaré Capitán Caos. La Historia mostrará cómo estos tres primeros ministros han sido los peores de Gran Bretaña. Todos ellos son conservadores, también conocidos como `tories´, que en inglés antiguo significa `bandido´.

La economía española tiene mucho que perder del Brexit. España es un destino popular de vacaciones para los británicos. Rayos de sol a tan solo dos horas de vuelo. Muchos británicos viven de forma permanente en España, como yo, mientras que otros vienen a pasar los meses del invierno. Madrid es consciente de esto, afortunadamente. La UE también sabe que no puede confiar en los primeros ministros británicos, especialmente Boris Johnson, quien ha demostrado mentir. De hecho, si Boris Johnson me dijera que está lloviendo, iría a la calle para comprobarlo porque nadie puede creer una sola palabra de lo que dice.

Johnson perdió su trabajo como periodista por inventar declaraciones y también mintió durante la campaña del Brexit. De esta forma , el referéndum está basado en mentiras. Por otro lado, hay que recordar que los británicos que viven en el extranjero, conocidos como `expats´, no hemos podido votar. Viva la democracia británica.

Desde luego hay muchas personas que apoyan a los conservadores en Gran Bretaña y en España. Personalmente no entiendo a los británicos que viven en España y apoyan el Brexit. No le veo ninguna lógica. Pero estas personas existen -como hay otras que se creen mentiras, incluso cuando los expertos les dicen la verdad- todavía creen al Partido Corrupto.

¿Cómo es posible que Boris se convirtiera en primer ministro? Porque 94.000 miembros del Partido Conservador le votaron como líder, mientras que la población de Gran Bretaña ronda los 60 millones de personas. De nuevo, ¿se le puede llamar a eso democracia? Una mejor descripción sería estupidez. Johnson amenaza a sus propios diputados con echarles si votan contra él, incluso su propio hermano dimitió la semana pasada.

Desde que se produjera el referéndum del Brexit han sido tiempos inciertos para los británicos. La economía está sufriendo, es difícil encontrar trabajo a jornada completa. Hay poca inversión por parte de las compañías y los precios están subiendo. Muchas empresas están amenazando con cerrar e irse a otros países.

El Brexit pasará a la Historia como el gol más grande que nos hemos metido en nuestra propia portería. El Reino Unido se enfrenta a la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Su economía sólo mejoró una vez que se unió a la UE hace cuarenta años. Pero hay fascistas en Reino Unido y España ondeando la `Union Jack´, que quieren su país de vuelta, cuando siempre ha sido su país, como Francia es Francia, España es España y Alemania es Alemania. Cierto que la UE no es Utopía, pero mejor estar en el club parar cambiar cosas que votar por el aislamiento.

Aquellos que corean `Union Jack Waving Fascists´ me avergüenzan de mi país. Estos llamados compatriotas tienen la vista muy corta, después de que Gran Bretaña se enfrentara sola a Hitler, antes de derrotar a Alemania y liberar a Europa de la ocupación nazi. La UE fue una idea de Winston Churchill. La UE fue la salvadora de Harold Wilson hace 45 años cuando el Reino Unido era conocido como “el enfermo de Europa”. La UE ha inyectado mucho dinero en las regiones más pobres de Gran Bretaña, y ha otorgado al país una legislación para proteger el medio ambiente, a los consumidores y los trabajos.

Pero por una pequeña mayoría, los mentirosos ganaron. Ahora continúa la incertidumbre y es hasta posible que el Brexit sea derrotado. Por una vez espero que llegue el día en que se retire el artículo 50. Sea cual sea el resultado hay conflicto social y protestas en las calles de Gran Bretaña, y todo a causa del primer ministro conservador David Cameron, quien quería unir al partido Tory, y en su lugar no se dio cuenta de que dividía el país. Desde entonces la mayor parte de los políticos han optado por sus carreras políticas en lugar de los intereses del país y sus ciudadanos. Han convertido a los británicos en el hazmerreír en todo el mundo. Antes me sentía orgulloso de ser británico, ahora sólo estoy orgulloso de mí y de las personas que me rodean y que quiero.