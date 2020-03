COVID-19 como síntoma

Tos seca y fiebre alta son dos de los síntomas de la pandemia que estos días nos tiene confinados en nuestras casas, pero esta pandemia, el COVID-19, es -paradójicamente- también síntoma de las enfermedades que padecen nuestra sociedad: una deriva hacia un individualismo salvaje y un abandono del método científico, la lógica y el juicio crítico en beneficio de la posverdad y la desinformación.

Empezando por la segunda enfermedad que menciono, estos días estamos asistiendo a un aumento del número de fake news, de bulos de WhastApp y de información de dudosa veracidad que no son más que una muestra del momento social en el que nos encontramos, un momento donde se da más credibilidad a un audio de WhatsApp que dice que hay gente muriendo en el suelo de los hospitales y que el Gobierno nos está engañando, que a los propios informes y declaraciones de las autoridades sanitarias. Pero esto tampoco es una sorpresa, en nuestra sociedad llevamos años viendo como afloran teorías conspiranoicas, pseudocientíficas, teorías que van en contra de cualquier evidencia empírica; incluso a nivel político hemos asistido al resurgir de partidos extremistas con un amplio ideario populista, que apela a los sentimientos y emociones de sus votantes, sin aportar datos veraces e incluso difamando en base a bulos.

En plena era de la posverdad, caracterizada por la sobrevaloración de las emociones o sentimientos de la población en detrimento de los hechos contrastables y la evidencia científica, una pandemia como el COVID-19 no podía más que multiplicarse de manera exponencial. Cuando dirigentes políticos acusan a otros de "parapetarse en la ciencia y la técnica" están dejando de manifiesto su preferencia por lo emocional más que por lo racional, y en este caso solo la ciencia puede salvarnos. El hecho de que corra la histeria en los supermercados y que el -nada fundamentado- miedo al desabastecimiento recorra las mentes de miles de familias es también consecuencia de esta era de la desinformación y la repulsa a lo lógico y/o científico, en este caso, lo más racional sería pensar que la situación no es tan grave, ni de cerca, para que verdaderamente lleguemos a un momento de desabastecimiento general, incluso de hambruna; el problema es que hay ciertas generaciones que han abandonado la racionalidad por diversas razones y han optado por creer sin filtros lo que se lee en redes sociales o le llega por cadenas de WhatsApp. Paradójicamente, los jóvenes que somos los más expuestos a las redes sociales somos los que las usamos con un plano más objetivo y con un mayor juicio crítico, por lo que aprovechemos esto y enseñemos a esas generaciones el trato correcto de la información que proviene de estas fuentes.

La primera enfermedad que he mencionado es el individualismo salvaje de nuestra sociedad, y quiero enlazarlo con la histeria vivida en los supermercados. Que haya miles de supermercados que se queden sin papel higiénico, sin carne, sin leche, sin huevos, sin harina; más allá de la visión lógica frente a un falso apocalipsis que le pueden dar algunos, no es más que una flagrante demostración del egoísmo imperante en nuestra sociedad, si de verdad viviésemos en una sociedad solidaria no se compraría de ese modo tan excesivo y se pensaría en los demás, se compraría solo lo justo y necesario, y se permitiría que otras personas pudiesen hacer lo mismo. Pero hasta en una situación de crisis esta sociedad no deja de demostrar que solo mira su ombligo.

Otra muestra del individualismo y la nula conciencia social de muchas personas es el uso de esta cuarentena a modo de vacaciones para salir de fiesta, de viaje, a tomar unas cervezas al sol, etc...

De esto solo saldremos si toda la sociedad avanza al unísono: haciendo caso omiso a los bulos y las falsas noticias, creyendo lo que cuentan las autoridades políticas y científicas, siendo solidarios, actuando con cabeza y raciocinio sin dejar que nos domine la histeria y el miedo.

El COVID-19 es síntoma del individualismo y la posverdad, pero como cualquier enfermedad podemos atajarlas y acabar con ellas si colaboramos para lograrlo.