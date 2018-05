Carta abierta de una mujer de profesión limpiadora

El trabajo de las limpiadoras sigue sin estar suficientemente reconocido

Mi nombre no tiene mayor relevancia, pero sí mi voz, mis palabras: esas que la gran mayoría de trabajadoras callan.

Somos un sector invisible para mucha gente porque no nos ven o simplemente no quieren vernos. Yo tengo la necesidad de mostrar a quien me quiera escuchar quiénes somos, qué somos y a qué nos dedicamos.

Una vez alguien muy querida por mí y responsable de mi trabajo me dijo que me sintiera muy orgullosa de lo que hacemos en nuestro trabajo porque damos bienestar, confort, calidez, entre otras cosas. Porque mantenemos nuestros centros de trabajo limpios y con salubridad para que los demás se sientan cómodos mientras realizan sus funciones.

Nosotras limpiamos las dependencias de la comunidad autónoma de Murcia.

Pero un día llegó la crisis y casi todos perdimos: funcionarios, autónomos, empresas. Tanto la ciudad como el país tuvieron que pagar un gran tributo, con lo que eso conlleva. Después de un largo y difícil camino mucha de esa gente ha recuperado lo que perdió, pero nosotras no.

Y aquí estamos intentando recuperar lo nuestro, pero todavía nos regatean; como si se pudiera regatear con la salud y la dignidad. Muchas compañeras han enfermado después del recorte a consecuencia de la carga de trabajo porque nos han quitado sueldo y jornada, pero seguimos teniendo las mismas tareas porque sigue imperando el miedo.

En fin, solo quiero que el mundo sepa que no hemos avanzado tanto desde la Edad Media. Solo queremos un trabajo digno, un sueldo digno, respeto y, sobre todo, que nos valoren como merecemos porque creo que nuestra labor es un bien social.

Esta es mi primera carta para informaros de que hay gente que en siglo XXI aún tenemos carencias muy graves en nuestros puestos de trabajo. Trataré de seguir diciendo lo que pienso, pero en especial `esta mi primera carta´ se la dedico con todo el cariño del mundo a alguien que luchó por un mundo más justo.

En recuerdo a nuestra compañera Isabel -una gran mujer, compañera y, sobre todo, luchadora-. Hasta siempre Isabel, vivirás en nuestra memoria.