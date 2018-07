Carta de un cura al presidente Pedro Sánchez: "Entre la esperanza y el miedo"

Primero quiero expresar y reconocer tu gran tenacidad y fortaleza al haber llegado a ser Secretario General del PSOE auspiciado por el aparato del partido. En su día, pregunté a militantes de tu partido por qué te habían votado, y me decían que era porque les habían indicado que eras el mejor candidato frente a Madina y Pérez Tapias. Más tarde, sería esa misma maquinaria, junto a grandes empresarios, quienes darían lo que se llamó un golpe de estado que te destituyó como Secretario General. Esta situación nos dejó perplejos a muchos, y muy dolidos a militantes del PSOE.

Posteriormente, hubo nuevas primarias y te presentaste. La gente te apoyó mayoritariamente porque vieron en ti una persona en sintonía con el socialismo y el obrerismo, en contraposición a ese aparato a merced de los grandes intereses económicos y financieros. Una maquinaria muy condicionada por ese magnate que es Felipe González. ¿Qué hace un gran capitalista y defensor del capitalismo influyendo decisivamente en un partido socialista? ¿Eres consciente de que tienes un núcleo duro que pertenece a la burguesía y que solo busca mantener su poder y su ambición en contra de la clase obrera?

Desde esa tenacidad y fortaleza has llegado a ser presidente del Gobierno, a pesar de tener 84 diputados y diputadas, gracias esa moción de censura que te atreviste a presentar, provocada por una sentencia judicial que indicaba algo ya sabido: que el Partido Popular está podrido de corrupción y de mentira y malas artes sin ningún tipo de límites. Por cierto, me gustó que prometieras con la Constitución Española, sin el crucifijo ni la Biblia, símbolos que para mí son fundamentales en mi vida, porque creo que hay que sacarlos de esos ámbitos, y la separación entre Estado e Iglesia es fundamental.

Quiero compartir contigo, Pedro, algunas reflexiones entre la esperanza y el miedo.

Creo que la decisión de acoger a las personas que iban en el Aquarius fue un gesto de dignidad, valentía y humanidad. Pero quiero decirte también que España se comprometió a acoger a unos 17.000 refugiados y el Gobierno anterior no lo cumplió. Tienes la obligación de que España, en el menor tiempo posible, lo haga. El gesto del Aquarius no nos debe hacer olvidar este acuerdo incumplido, como tantos otros.

Otra cosa que creo que es importante es la guerra que destruye vidas. Una guerra donde el Estado Islámico ha jugado y juega un papel fundamental. Europa ha sufrido su violencia en forma de terrorismo. Es consabido a estas alturas que el Estado Islámico fue promovido, potenciado y financiado por Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos y otros países. ¿Te vas atrever a decirle a Felipe VI que no se puede apoyar a un país que apoya el fundamentalismo islámico, como hace Arabia Saudí? La guerra en Yemen es atroz, los niños mueren bajos las bombas y el bloqueo a la ayuda humanitaria de esa coalición está liderada por Arabia Saudí. El negocio no debe estar por encima de la ética ni de la vida. También le podrías decir al rey que en sus viajes oficiales no se lleve a empresarios, sino a sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Situaciones como éstas debe hacer replantearnos nuestra política exterior, que tiene que estar basada en los Derechos Humanos.

Ante las circunstancias de los refugiados y refugiadas, que huyen por la supervivencia, Europa no puede ofrecer un muro y alambradas, sino que debe trabajar por la paz y ofrecer hospitalidad y acogida. Espero que tu voz en el continente vaya en sintonía con parar la guerra y acoger a unas personas que no quieren morir en el país que les vio nacer. Quieren construir, algo que llevan haciendo desde hace tiempo, en la Europa del Capital y de la inhumanidad.

Somos conscientes de que la fuerza parlamentaria que tienes está en minoría y no tienes mucho tiempo, pero me gustaría que os esforzarais en recuperar derechos sociales y laborales. Espero que el horizonte de vuestras decisiones vayan orientadas en pos de la justicia, la libertad, la paz y la fraternidad. Te indico algunas situaciones que creo que son necesarias abordar y transformar, desde mi experiencia, desde el dolor compartido con gente y porque el cristianismo y el socialismo, con sus diferencias, compartes muchos valores y principios. Una cosa que descubres en la gente de nuestro país, además de ser buenas personas, aunque pienso que somos fáciles de manipular y engañar, es que quiere un trabajo digno, estable y seguro para poder vivir y darles un futuro a sus hijos e hijas. Un oficio con un salario justo que les permita pagar su vivienda y sus necesidades básicas, ¿es mucho pedir?

Tienes la misión de aprobar leyes que protejan el derecho a la vivienda. Las plataformas de Afectados por la Hipoteca han presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto que hay que hay promover. Necesitamos leyes que protejan el trabajo digno y que los obreros y obreras no se vean indefensas ante la clase empresarial, situación que se ha dado con las reformas laborales.

Tienes que luchar, Pedro, contra la precariedad, la eventualidad y las condiciones laborales indignas, injustas e inhumanas. Quiero recordarte tus propias siglas: Partido 'Socialista Obrero' Español. Los empresarios y empresarias están encantados con esta situación, porque tienen las condiciones legales y 'reales' para explotar. ¿Quién va a protestar con un trabajo de tres meses y teniendo dos hijos? Tu partido, durante años, ha pedido a los sindicatos esfuerzos, sacrificios y renuncias para salir de la crisis, y era una gran mentira. Sí, una gran mentira con la esperanza de una posible recuperación, cuando de lo que se trataba era de una concentración de las riquezas. ¿Eres consciente de vuestra complicidad?

Dolorosa fue la modificación de la Constitución Española, con Zapatero de presidente de Gobierno, del artículo 135, que supuso el pago de la deuda como prioridad absoluta, es decir, el pago de la deuda de las entidades financieras asumidas por los diversos gobiernos. Con esta modificación perdimos gran parte de nuestra soberanía frente a la Alemania de Angela Merkel. Prometiste la modificación de este artículo.

Igualmente, creo que es necesario derogar la Ley Mordaza que tanto daño ha hecho. No se trata de modificar, ya hay leyes suficientes, sino abolir y recuperar las libertades perdidas. Han hecho que la injusticia y la represión vayan de la mano. También la lucha contra la violencia machista es una tarea esencial y urgente. Nos ha gustado mucho que haya más mujeres que hombres en tu gabinete, recogiendo las reivindicaciones del 8 de marzo.

Hay cosas que se quedan en el tintero, como la ecología y otros temas, pero, antes de terminar, quiero darte un consejo sobre los obispos, pese a que ahora haya algunos con más sensibilidad y abiertos a los cambios sociales. Posiblemente, cuando intentes hacer algunas reforma o modificar algún punto del acuerdo Estado-Iglesia te vas a encontrar con una oposición feroz. Recuérdales lo que dice el Papa Francisco: él aboga por una iglesia "desligada del poder y el dinero", y ellos están para ser buena noticia para los empobrecidos, en vez de poseer propiedades, riquezas o privilegios.

También quiero decirte, con mucha tristeza, que vas a encontrar una emisora de radio, COPE, que va a ser durísima. ¿Cómo es posible que de un medio perteneciente al Conferencia Episcopal salga tanto odio, rencor, venganza, insulto y desprecio? ¿Cómo se puede ir en contra de los empobrecidos y ser cómplices de los enriquecidos? ¿Cómo se puede ir en contra de los evangelios y de la Doctrina Social de la Iglesia? Te pido perdón por ese odio y rechazo, injustificado y rechazado, que vas a encontrar.

Cuando saliste presidente surgió cierta esperanza y en algunos una gran esperanza. Espero, deseo y rezo para que así sea, y no se trunque por la presión de los poderes fácticos económicos y financieros, ni por parte del aparato de tu partido. Escucha el dolor y el grito de este pueblo que quiere vivir en paz, con salud, educación y un trabajo digno.

Finalmente, quiero añadir una frase que me gustó: Si salimos todos es política, si sale uno solo es avaricia. Un abrazo.