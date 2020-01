Casado se 'Cayetaniza'

Sabía yo que eso de sacarse media carrera de Derecho en cuatro meses no puede ser bueno y es que se ve que Pablo Casado se fumó las clases de respeto y educación política.



Lo mejor del primer día de Investidura es que ya ha pasado y sólo faltan dos días para que se configure un nuevo Gobierno en España.



Ayer tarde salí a la calle después de escuchar a Pablo Casado y Santiago Abascal y estaba asustado. Pensé que las barricadas me impedirían llegar al centro, que los supermercados estarían vacíos porque la gente habría hecho acopio de aceite, agua, arroz, pasta y, sobre todo cerveza, que la gente andaría nerviosa ante la llegada de la ola bolivariana, comunista y filoterrorista.



Pero no, sólo encontré gente paseando, comprando los últimos regalos de Reyes Magos, hablando del tiempo. También vi a cientos de personas en la Plaza Belluga viendo el espectáculo láser, incluso tuve oportunidad de intercambiar unas palabras con el Alcalde de la ciudad, José Ballesta, y ni siquiera me habló de la sesión de Investidura.



"¿Como estás?", le pregunté. "Un poco cansado, deseando que pasen estos días y retomar el trabajo diario", respondió Ballesta. "Quiero hacerte una entrevista", aproveché para decirle. "Sin problemas, Miguel, me llamas y charlamos tranquilamente", señaló el alcalde.



Seguí paseando con unos amigos por el centro de la ciudad y todo era normal, tan normal como que pueda existir un Gobierno de coalición formado por dos partidos cuyas bases tienen más puntos en común que diferencias.



Me vuelvo a casa y pongo la radio, y escucho la intervención de Inés Arrimadas y la mente se me va a Ciudadanos de Murcia y su acuerdo con el PP. La propia Inés llegó a decirnos en la misma Plaza de Belluga aquella famosa frase que la perseguirá en esta Región: "¿Se imaginan otros cuatro años más de PP en Murcia?".

Y me viene también a la cabeza las Direcciones Generales de la Comunidad sin trabajadores y, conforme habla, la entiendo menos. ¿Es que una mujer tan brillante no ha aprendido absolutamente nada? ¿Tan ciega te puede dejar la política?



Una lástima que sigan los naranjas empeñados en quitarle el puesto a Vox y al PP, con todas las posibilidades que hay en el centro, incluida esta tierra.



Un alto cargo de la administración, se acerca a mí y me dice: "Miguel, al final no ibas tan desencaminado, el PP se está planteando muy seriamente adelantar las elecciones, dan a Ciudadanos por amortizados y en una encuesta interna no sacan ni un diputado. Así que es posible que antes o después de la moción de censura que saben que van a presentar, van a disolver la Asamblea".



"¿Y Ciudadanos, no ve el juego?", le pregunto.



"Ciudadanos está roto y sin cabeza", me responde.



Mañana continuará el debate de investidura. Un día menos.