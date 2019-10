Cruzar el Rubicón: peces muertos en la orilla del Mar Menor

Hay momentos en los que se produce un punto de no retorno, como cuando Julio César cruzó el río Rubicón junto a sus tropas en el año 49 a. C., señalando con ese gesto que no había vuelta atrás y que la guerra civil, que finalmente ganó, era inevitable.

Si las cargas policiales del 14 de septiembre de 2017 en el paso a nivel de Santiago el Mayor contra los manifestantes que pedían la llegada del soterramiento a Murcia supuso un punto de inflexión para el Gobierno del Partido Popular, que se quedó tocado con la violencia desplegada por las fuerzas policiales contra los vecinos y que, además, se convertiría en una amenaza constante desde entonces; las imágenes de peces y crustáceos muertos en las playas de San Pedro del Pinatar el pasado fin de semana van a ser otro de esos momentos que se claven en la retina de muchos murcianos. Va a ser difícil que el actual Gobierno del PP y Ciudadanos pueda mirar hacia otro lado de ahora en adelante o que se escuden en excusas peregrinas en lo que respecta a su responsabilidad del estado de la laguna.

Miles de peces y crustáceos eran expulsados a la orilla de las playas de Villananitos y La Mota (San Pedro del Pinatar) el pasado sábado y domingo. Los vecinos, incrédulos, no paraban de hacer fotografías y vídeos de esas escenas que tienen algo de apocalípticas. Los peces, en busca del óxigeno que les faltaba en el Mar Menor, llegaban hasta la orilla, cabeceaban por unos instantes y dejaban caer su cuerpo inerte contra la arena.

El Gobierno regional se ha apresurado a culpar de este desastre a las lluvias torrenciales de la DANA, pero la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) actuó de oficio el pasado domingo con una rapidez inmediata para empezar las investigaciones y no quedarse con la versión oficial de esta catástrofe. Los análisis del agua y los atestados del Seprona y agentes medioambientales ofrecerán la explicación de lo ocurrido.

Ecologistas en Acción ya ha señalado que "el Mar Menor viene recibiendo las aguas de las avenidas desde siempre y nunca tales avenidas ocasionaron un episodio de mortandad masiva". La culpa la tienen, según los ecologistas, la agroindustria, el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura.

Este mismo fin de semana este diario publicaba una investigación en dos capítulos sobre la contaminación del Mar Menor durante treinta años y cómo operan las empresas en el Campo de Cartagena. Estos especiales realizados por DATADISTA le han puesto el cascabel al gato: la ley se ha incumplido durante 30 años, ha habido un crecimiento desaforado de regadío para el que han construido desalobradoras y salmueroductos que extraen agua de los acuíferos y expulsan los vertidos al Mar Menor. Sin control. Hasta que llegó la famosa `sopa verde´-eutrofización- del verano de 2016 y empezó una mayor alarma social que desde el Gobierno se ha querido minimizar una y otra vez. El hit se produjo cuando el secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, anunció el pasado agosto que Pablo Casado vendría a darse un baño en el Mar Menor, emulando el baño de Manuel Fraga en Palomares tras el accidente nuclear. Casado, finalmente, no tuvo el placer de sumergirse en las aguas de la laguna. Pero la preocupación por la contaminación del Mar Menor viene de lejos.

Portada del diario La Verdad del 8 de diciembre de 1987

Por más que el presidente regional, Fernando López Miras, se dedique a mirar a otro lado y, como siempre, le eche la culpa de todo al Gobierno estatal, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, le manda una carta abierta a su compañero de coalición a través de la prensa, sabemos que el Plan de Gestión Integral del Mar Menor fue certificado el pasado jueves tras siete años de espera y que la Ley Integral del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional el pasado febrero nunca se ha puesto en marcha.

Por si fuera poco, la primera iniciativa registrada en la actual legislatura es una propuesta del sector agrario para eliminar las modificaciones que introdujo la oposición en las enmiendas. Nunca hubo voluntad política de ponerla en marcha, repiten diferentes políticos de la oposición. Y van más allá: si Cs hubiera querido, ahora que están en el Gobierno, podría haber forzado al PP a cumplirlo, de modo que son igual de responsables.

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha advertido de que presentará una moción de censura contra López Miras si en los próximos 60 días el Gobierno regional no pone en marcha un plan extraordinario regional y una ley integral del Mar Menor. Sea como sea, no hay vuelta atrás en la Región tras haber visto las playas de San Pedro del Pinatar llenas de peces y crustáceos agonizantes.

Los ciudadanos también tenemos mucho que decir sobre nuestro patrimonio natural. Hay una manifestación convocada el próximo jueves 17 de octubre que partirá de San Esteban hasta la Delegación de Gobierno convocada a las 19.00h y otra para el 30 de octubre. El grito ha de ser unánime: ¡SOS Mar Menor!