Debate de investidura: vencedores y vencidos

Al final, a la sexta ha ido la vencida. El debate de investidura, en pleno apogeo de los Reyes Magos, nos ha traído algo más que un presidente de España, durante estos días de insultos y regalos, de reproches y Vivas al Rey y a España, también ha habido vencedores y vencidos, triunfadores y derrotados.

Si en la orilla de los vencedores hay varios nombres que resaltan, en la de los vencidos hay una que ha destacado por encima del resto: la nueva líder de Ciudadanos Inés Arrimadas. Y es que la futura presidenta de la formación naranja se ha equivocado al querer seguir empeñada en hacer sombra a las estrategias de la derecha y la ultraderecha española. Sin duda, la otrora brillante política, ha vuelto a perder una gran oportunidad de desmarcarse de sus incómodos compañeros de viaje. No tengo ni idea quién la asesora, pero le está haciendo un flaco favor a su partido y a ella misma. Solo el grave error cometido por la diputada Bassa, diciendo que la gobernabilidad de España a título personal le importaba un comino, le hizo algo de sombra.

En la otra orilla, el portavoz del PNV ha vuelto a dar otra lección de parlamentarismo a todo el hemiciclo. No es la primera, e imagino que no será la última, que Aitor Esteban se vislumbra como un parlamentario brillante y locuaz. De hecho, se convirtió, no sé si queriendo o sin querer, en el mejor defensor del candidato Pedro Sánchez. Su discurso el pasado día 7, señalando las contradicciones de las posturas PP y VOX por su defensa a ultranza de la Casa Real, pasará a la historia del Congreso.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha sido otra de los descubrimientos positivos. Sin duda ha demostrado que el puesto no le viene grande.

En la oposición, ha habido un claro vencedor, o mejor dicho, un evidente perdedor: Santiago Abascal, con sus mentiras y proclamas reales. Y es que Pablo Casado, recuperando su discurso más beligerante, ha conseguido que el líder ultra no le adelante por la derecha, aunque sin duda, su discurso duro y a veces cruel, tiene su lado oscuro y es que, definitivamente, el PP se aleja del centro social de este país. Mención especial merece el hijo de Adolfo Suarez, que tras aquellas dolorosas manifestaciones sobre el aborto, ha demostrado una actitud un tanto infantil e impropia de parlamentarios.

Rufián ha pasado con más pena que gloria, pues si bien es verdad que en los últimos meses se había convertido en el mejor embajador del independentismo republicano en el puente aéreo Madrid-Barcelona, su actitud un tanto desafiante y chulesca le ha vuelto a generar más adversarios tanto en su tierra como en la capital. Y es que ante el conflicto Madrid-Barcelona o España-Cataluña ponerse del lado del árbitro tiene contradicciones.

Murcia presente

Como no podía ser de otra manera, la delegación murciana se hizo notar, sobre todo el líder de Vox Luis Gestoso. Su salida de tono en forma de saludo militar ni venía a cuento ni hace la más mínima gracia, sobre todo cuando su líder Abascal estaba llamando a presionar y manifestarse contra el diputado de Teruel Existe de manera despótica y casi dictatorial. Por si faltaba algo, el responsable de la gestora de Vox en Murcia, Antelo, demostró él solo que lo mejor que puede hacer es volver a las canchas de baloncesto cuanto antes. Aprovechar un desfile de los Reyes Magos para hablar así de las instituciones debería ser motivo suficiente para que él solo agachara la cabeza y se volviera por donde nunca debió venir. José Luis Mendoza acertó al ‘proponerlo’ a Vox, pero le ha hecho un flaco favor como persona.

Los diputados socialistas murcianos dejaron claro desde el primer momento que cualquier presión sería en vano, sobre todo tras las declaraciones que protagonizaron las ‘Isabelinas’. Tanto Franco como Borrego han demostrado, como decía Marx, el bueno, me refiero a Groucho: ‘Es mejor estar callada y parecer tonta, que hablar y despejar las dudas’.

El PSOE ha sido también otro de los grandes vencedores, aunque solo podrán cantar victoria cuando el tiempo diga si han sabido gestionar la responsabilidad de tener que dirigir un país con tantas cosas en contra.

En nuestra Región se avecinan tiempos difíciles para el Gobierno regional, aunque sin duda ya tienen el mejor argumento para excusar su demostrada incompetencia e inmadurez: ‘El Gobierno de España es el culpable de todos nuestros males’.

Si los socialistas murcianos son capaces de hacer de la necesidad virtud, y aprovechar la gran oportunidad que supone tener hilo directo con el Gobierno español y toda la maquinaria que ello conlleva tendrán una oportunidad de oro para contrarrestar la vasta y monolítica maquinaria presidencial y sus discursos apocalípticos que ya tienen los Bernabé y compañía cargados en sus escopetas dialécticas.