¿Educación compensatoria? La raya

En muchos momentos de la vida tendemos a dibujar rayas para separar todo aquello que necesitamos diferenciar, se trata de un gesto íntimo y en muchas ocasiones inconsciente. Separamos lo bueno y lo malo, derecha e izquierda, quienes nos caen bien y quienes nos parecen insoportables. Pero ese gesto en ocasiones va muy lejos, depende de quién y cómo se haga puede ser trascendental .

Durante este periodo de pandemia en el que hemos tenido tiempo de pensar, analizar y, sobre todo, en el que se han desnudado muchos de los problemas que esta sociedad presenta, hemos focalizado la atención en la sanidad, en sus carencias, en la vital relevancia de tener un buen servicio sanitario universal y perfectamente dotado.

Sin restar un ápice de importancia a la sanidad, dirigir nuestras miradas a la educación y la situación de los centros es del mismo modo acuciante.

La docencia ha soportado de todo: recortes en personal, ratios imposibles, currículos extensísimos y repetitivos, burocracia excesiva que resta tiempo a lo importante, digitalización deficitaria... Hemos consentido en silencio barbaridades que jamás hemos denunciado de una forma rotunda.

Pero como cuerpo hemos participado apáticos de algo mucho más atroz, injusto e inhumano: la raya que se ha hecho entre el alumnado. Los que “sí “ y los que “no”, los que pueden y los que no quieren, los cómodos y los incómodos, todo traducido a una única raya gruesa y a estas alturas ya tatuada en el sistema.

Esta imaginaria línea no beneficia a ninguna de las partes y desgraciadamente cimenta una sociedad poco permeable donde los éxitos profesionales y personales quedan maquetados a una edad extremadamente temprana. Lo más triste es que esta homogeneidad segregadora entre los grupos, que se da en cada uno de los institutos públicos de Secundaria, es conocida y consentida por todos.

No es fruto de la casualidad, sino que se ha venido gestando a fuego lento desde hace ya una década con medidas o ausencia de medidas en búsqueda de éxitos curriculares que dejasen en un aventajado lugar a nuestro país y región en informes internacionales conocidos por todos y donde estos alumnos simple y llanamente no cabían. Lo peor es que en esa busqueda no se ha dado una respuesta acertada ni a unos ni a otros, la desmotivación en muchos casos, el estrés en otros, el fracaso escolar y el abandono temprano lo hacen evidente .

Considero destacable entre esas medidas “no medidas” lo ocurrido con la Educación Compensatoria en nuestra región. Hasta el año 2010 en cada centro había como mínimo una figura que se encargaba de ayudar, acompañar, tutorizar al alumnado más vulnerable, los del otro lado de la raya: eran los maestros de Compensatoria. Atendían de forma individualizada a aquellos alumnos que procedían de entornos desfavorecidos y que a la misma vez y, relacionado con lo anterior, presentaban un importante desfase escolar y en muchas ocasiones, problemas de comportamiento o absentismo.