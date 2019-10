Eficiencia vs. equidad: ¿paradigma de la economía?

Eficiencia versus equidad, este breve enunciado recoge por completo la ley que fundamenta cualquier estudio económico desde tiempos remotos, esta simple regla nos dice que la eficiencia de la economía y la equidad de la misma están contrapuestas. Si hablásemos en términos matemáticos, son sucesos disjuntos; es decir, no pueden ocurrir a la vez, no se puede ser eficiente y equitativo al mismo tiempo. Esta afirmación se ha convertido con los años en la Ley de Gravitación Universal de la ciencia económica; es decir, es la regla a partir de la cual parte todo estudio. Y nadie, absolutamente nadie, podía negar que la relación entre eficiencia y equidad era una relación negativa. Hasta ahora.

A lo largo de la historia tanto la economía como la política se han enzarzado en debates polarizados entre aquellos individuos que buscan la mejora de la sociedad en su conjunto mediante una equitativa distribución de los recursos y aquellos que tienen por objetivo la maximización de la renta -personal o nacional-, y así tener una economía que funciona a la perfección, que -a su parecer- es lo más eficiente posible.

Estos debates y enfrentamientos se basaban en una regla, si se quiere más equidad en la economía se debe sacrificar eficiencia; sin embargo, si queremos tener una distribución de la renta más justa debemos aceptar que nuestra economía no va a crecer tanto como debería, incluso no crecerá. Con esta premisa, algunos asumían dicho riesgo y anteponían las justicia social al crecimiento económico, otros hacían los contrario, estos últimos, además, trataban de limpiar su imagen manchada de egoísmo usando la teoría de la "U invertida" de Kuznets, esto nos dice que la desigualdad crece junto al progreso económico hasta cierto punto, donde ese progreso garantizará una bajada de la desigualdad. Esta teoría no tiene validez empírica y no es correcto usarla como argumento a favor de un progreso económico desmedido.

Todo apuntaba a que estaríamos condenados al constante e irresoluble debate que enfrentaba la eficiencia de la economía contra la equidad en la distribución de la renta. Pero -como ya les he dicho anteriormente- algo ha cambiado, los investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) Jonathan Ostry, Andrew Berg y Charalambos Tsangarides llevaron a cabo durante años una investigación que buscaba rebatir la relación negativa entre eficiencia y equidad, es decir, trataban de resolver el que aparentemente era un dilema irresoluble. A la luz de los resultados de sus investigaciones se puede afirmar que la relación existente entre estas dos variables no es negativa, es más, la relación es positiva; por lo tanto, según estos nuevos estudios, puede mejorarse la equidad de una economía sin perjudicar a su eficiencia o crecimiento.

Obviamente estos resultados son aún preliminares y planteados solamente por estos tres investigadores, se requiere una investigación más profunda para darle toda la validez empírica que requiere, aun así, y siendo todo lo cauto que me permite el momento, es una grandísima noticia para la comunidad investigadora de Economía y para el conjunto de la población, de corroborarse la conclusión de estos científicos tendríamos ante nosotros la panacea del debate económico, se desharía el nudo gordiano de la ciencia económica.

Les recomiendo que lean, si pueden hacerlo, el artículo de estos tres autores en el que lo comentan, además de la crónica perfecta que hace del mismo Antón Costas en uno de los diarios de tirada nacional.

No olviden que estos resultados no ponen fin a la cuestión de la injusticia social y de redistribución de la renta que vivimos en la actualidad, resolver estos gravísimos problemas no pasa únicamente por una mejora de la eficiencia, en caso de ser ciertos las conclusiones de los investigadores, una mejora en la equidad pasa necesariamente por reformas estructurales y sistemáticas del panorama económico y político en su conjunto.