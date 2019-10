Flores en la tumba de un murcianico

"Hay que ver qué bonica está Murcia, en mi vida he visto cosa igual" comenta mi abuelo, que en su vida ha visto mucho. [...] Yo le replico que más bonica estaría si sus jóvenes pudieran ir a trabajar de una pedanía a otra en autobús Horas más tarde (más de ocho, eso seguro) salgo de trabajar del restaurante. [...] En el recorrido por las calles del centro, me cruzo con más de cinco personas en situación de calle que me piden dinero