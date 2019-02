Hablar sobre política y agua

Tras 24 años de gobiernos regionales del Partido Popular descubrimos que el rey estaba desnudo, pues tras sus proclamas hegemónicas de "agua para todos" no había sino insensatez, demagogia y falsedad

Hablar sobre agua requiere de planificación. Necesitamos una contabilidad precisa de las necesidades de agua que requieren los campos de la Región de Murcia

El Trasvase Tajo-Segura no trae más agua no porque el gobierno castellano manchego sea malvado, sino porque no hay más. Ambas cuencas están sometidas a grados muy altos de sequía que se agravarán con el cambio climático