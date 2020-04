Hacer la cama cada mañana es el símbolo de nuestro futuro

En las entrevistas de trabajo es frecuenta esta pregunta: ¿Dónde se ve dentro de diez años? La gente se ríe de este tipo de preguntas, pero realmente todos tenemos planes de futuro, aunque a veces sean difusos o nos dé vergüenza admitirlos.

Queremos mejorar nuestras vidas.

Enamorarnos.

Formar una familia. O cuidar de ella.

Soñamos con las casa perfecta.

Queremos ganar dinero, ahorrar para la universidad de nuestros hijos.

Primero queremos hacernos mayores, y luego luchamos con todas nuestras fuerzas para mantenernos jóvenes. Paradojas de la vida.

Apreciamos la mayoría de las cosas cuando las perdemos

Es un cliché, pero es así.

Normalmente podemos salir a tomar algo con amigos, al cine, a hacer deporte. Entendemos lo increíble que son esas pequeñas cosas cuando ya no podemos hacerlas.

Ahora estamos sentados en casa, lamentándonos por el confinamiento y la terrible situación. Y de nuevo, si estuviéramos sufriendo por una enfermedad, apreciaríamos este estado en el que disponemos de tranquilidad y tiempo en casa para hacer muchas cosas.

Lo mismo se puede decir sobre el amor: creemos que siempre estará, muchas veces no lo valoramos porque lo vemos como algo natural. Y de repente desaparece. Y entonces nos echamos las manos a la cabeza.

Preocupándose no se resuelve ningún problema

Lo cierto es que normalmente huimos de miedos imaginarios que fabricamos nosotros mismos.

Luego resulta que la mayoría de esos miedos no se hacen realidad. Vienen otros que no esperábamos y que no podíamos ni siquiera imaginar.