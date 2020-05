No habrá Justicia después de la pandemia

La Justicia comienza a ponerse en marcha a duras penas. Las autoridades estiman que los organismos correspondientes estarán a pleno funcionamiento en la primera semana de junio. Todos tiemblan, y tienen razón.

Los más optimista esperan una avalancha de casos, pero también es posible un tsunami en toda regla. Una Justicia que ya estaba colapsada, espera que el número de casos se multiplique, al menos, por cuatro. Como número anecdótico, en 2019 ingresaron a los tribunales españoles aproximadamente, seis millones de casos.

El sistema judicial español se fundamenta en unos supuestos de estabilidad que a día de hoy se han evaporado. La economía familiar, la del día a día, necesita respuestas urgentes y la Justicia no está en condiciones de responder.

Si te compras un coche para llevar cinco personas, todo irá razonablemente bien mientras transportes cinco personas. Pero si te piden que transportes 20, te será imposible. Puedes cumplir haciendo muchos viajes, pero necesitarás tiempo. El problema es que en el escenario postpandemia, no tendremos tiempo para esperar a que nos resuelvan nuestros problemas,

¿Cuánto puede esperar el propietario de un local comercial o el dueño del comercio para resolver un contrato de alquiler al que no se le pudo hacer frente porque la pandemia le obligó a cerrarlo? La solución se necesita ya, para poder seguir con la actividad económica de ambas partes. Una sentencia que llegue en tres años, no hallará nada, ni propietario ni comerciante y por lo tanto, no será justicia.

¿Y las compras que he hecho a plazos y que no he podido pagar debido al cierre de mi negocio? ¿Y los vestidos de comunión que como he tenido que cambiarlas de fecha no le sirven a los niños? ¿Y las fiestas de boda que hemos cancelado pero que ya habíamos pagado? ¿Y los viajes que teníamos pagados y no he podido realizar? ¿Y los servicios cobrados y no prestados? ¿Y las empresas en concurso por motivo de la pandemia? ¿Y las pensiones de alimentos que no hemos podido aportar? ¿Y las visitas a los hijos que no se han podido disfrutar? ¿Es posible que nuestra sociedad sea capaz de ofrecer herramientas eficaces a los problemas que nos acucian?

Es el momento de la mediación para que nuestra sociedad recupere el diálogo como herramienta para solucionar nuestras diferencias.

Es el momento oportuno de reclamar nuestro derecho a resolver nuestros conflictos.

Es el momento de creer que una solución negociada es posible e incluso mejor que una sentencia.

Es el momento de sentir que esta crisis nos ha golpeado a todos.

Es el momento de comprender que no se trata de ganar al otro. Se trata de rescatar todo lo que podamos, en términos económicos y, fundamentalmente, en términos humanos.

Necesitamos Justicia, pero nuestra Justicia está en la UCI, sin mascarilla ni respirador.

Ya podríamos dejar de aplaudir a los sanitarios y comenzar a aplaudir a la Justicia porque, seguramente, va a necesitar de toda nuestra solidaridad.