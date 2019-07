López Miras, montado en el caballo de Abascal

A Fernando López Miras, candidato del PP a la presidencia de la comunidad autónoma, sólo le ha faltado tras el discurso de investidura pronunciado el pasado lunes 1 de julio salir montado a caballo de la Asamblea Regional camino al santuario de la Virgen de la Fuensanta a lo Santiago Abascal.

Con Ciudadanos ya ha alcanzado un acuerdo, pero Vox no ha dado por ahora el `sí, quiero´al caballero Miras, quien tendrá que volver a proponer el `ménage à trois´el jueves 4 de julio, probablemente con mejor fortuna.

Por supuesto, en su discurso de investidura López Miras ha tendido la mano a Vox sin gran esfuerzo porque la bajada de impuestos, lo que ellos llaman "libertad educativa" -que significa pagar con dinero de todos la educación concertada y dejar sin fondos la pública-, evitar que se impartan charlas sobre la diversidad afectivo-sexual para todos los alumnos, que el apoyo a la maternidad se haya confundido en más de una ocasión en declaraciones del PP con posturas en contra del aborto y el hecho de desfigurar la violencia machista hasta identificarla con cualquier clase de violencia que se ejerza de puertas para adentro hace que ambos partidos no se encuentren tan alejados en sus postulados políticos.

Por no mencionar una Ley de la Memoria Histórica que en la Región nunca se ha llegado a aprobar y a la que Vox, aún así, se opone. Se trata de un conservadurismo anacrónico que deja poco espacio a la igualdad entre géneros, orígenes, clases sociales, entre otras tantas, a la que debería aspirar una sociedad democrática. Un conservadurismo que cierra los ojos ante el hecho de que más del 30% de la población murciana esté en riesgo de pobreza o que el cambio climático se nos eche encima en una de las regiones más desérticas de Europa. López Miras ya ha hablado con el lenguaje de Vox durante la sesión de investidura.

Hay que recordarle a Vox y a López Miras que muchas mujeres, el colectivo LGTBI y los migrantes no vamos a transigir la derogación de leyes o artículos que paralicen nuestra lucha contra la discriminación o la violencia machista. Eso es harina de otro costal: un costal antiguo y represivo. Lo que empezó siendo la reivindicación de unos y otros nacionalismos no nos puede llevar por estos derroteros como si fuera un mal sueño.

Pero, ¿qué hará Ciudadanos? ¿Estará dispuesto a comerse un consejero de Vox que fiscalice el cumplimiento del programa que comparte con el PP? ¿Firmará el acuerdo a tres? ¿Aceptará la regresión de los derechos adquiridos por ley del colectivo LGTBI y un retroceso en la lucha contra la violencia machista?

O del otro lado: ¿estará Vox dispuesto a entregar sus cuatro diputados regionales a cambio de poco o nada para acallar las contradicciones ideólogicas en las que incurriría Cs? ¿Se montarán los tres a caballo y cabalgarán por el regadío murciano? ¿A costa de quiénes? Son, en todo caso, preguntas tristas con respuestas tristes porque ya no estamos hablando de si avanzar o no en nuestros derechos sociales, sino de si retroceder o no del lugar en el que nos encontramos.

¿Se atreverá Cs regional a replicar lo que ha hecho en Fuente Álamo y romper el acuerdo suscrito con el PP al no retirar la alcaldesa `popular´, Juana María Martínez, las competencias de gobierno del edil de Vox de ese Ayuntamiento?

Si López Miras ya habla con la terminología de Vox, está por ver qué vocabulario adquirirá Isabel Franco y sus compañeros de partido. Con el PP como `socio preferente´ ya sabemos el nuevo uso que le han dado a la palabra regeneración. Están por ver muchas otras.