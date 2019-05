López Miras y la táctica del avestruz

Algunos profesionales del staff de la estrategia política sostienen que en situaciones adversas, cuando el viento sopla de cara, lo mejor es acotar la presencia pública de su líder. Apariciones públicas las justas, lo que en términos más coloquiales se ha conocido como "esconder al candidato". Este comportamiento, además de para no quemar el cartel por los ataques de los adversarios, se da básicamente para evitar errores propios que le regalan puntos al contrario. Unos puntos que no estás en posición de perder.

El Partido Popular está jugando desde hace tiempo al mínimo esfuerzo, a conservar lo que han identificado como su suelo electoral (en torno al 24%) y soñar con que sus potenciales aliados sumen para conservar parte del poder institucional que tienen en la Región de Murcia.

Autoexcluirse de debates electorales de varios de los principales medios de comunicación forma parte de esta estrategia, que ya les adelanto como errónea porque ahonda en la falta de mensaje del partido del gobierno. Pero ¿por qué la SER y La Opinión?, la razón fundamental de excluir a la primera emisora de radio de la Región es porque el PP identifica a la audiencia de la SER como mayoritariamente de centro-izquierda y allí, piensan, no tienen nada que hacer. En el caso de La Opinión ha sido el escenario lo que no ha seducido al equipo de campaña de los populares, con la presencia de todas las candidaturas con posibilidad de sacar escaño, hasta 7 partidos, donde difícilmente cualquiera de ellos podrá lucirse, y la preeminencia de Alberto Garre, ex del PP, que con toda certeza le iba a arrear hasta en el cielo de la boca al candidato azul. No en vano, lleva robándole cuadros intermedios del partido desde hace dos años.

Otra de las ausencias notables del todavía presidente ha sido para no explicarse en rueda de prensa sobre los recientes casos de corrupción que, como siempre, rodean al PP. El presidente de los populares en la pedanía de El Raal, el candidato a la alcaldía de Librilla, el Director de los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento o la no tan lejana despedida del concejal de la capital Roque Ortiz. Todo este pack de desvergüenza democrática merecía que desde la cúpula de los populares se asumieran responsabilidades políticas, desde luego en forma de dimisiones, pero también en explicaciones públicas que han despachado con notas de prensa. Siguen escondidos.

No es la manera de llevar una campaña y no es la forma de luchar contra la adversidad en tiempos políticos complicados. La táctica del avestruz tan sólo te señala como un elemento incapaz de enfrentar y esto, en el momento de las votaciones, siempre es castigado por el electorado que busca líderes fuertes y fiables, más ahora, en un contexto de incertidumbre política con parlamentos muy fraccionados.

Este electorado, el que principalmente busca líderes fuertes y fiables, es mayoritariamente situado en el centro-derecha, el caladero de votos del PP, pero si renuncias a ese perfil de candidato, le sumas que tu gestión no es la mejor carta que puedes exhibir (diez mil millones de deuda y subiendo) y además tus apariciones públicas en actos son manifiestamente mejorables, entonces tenemos el cóctel perfecto para el mayor de los fracasos.

Todavía queda campaña por delante, el partido del gobierno debería repensar qué hacer para más de una semana y girar completamente porque, aunque no ganara, al menos no será recordado como el partido que no se presentó.