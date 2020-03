MacAdams y la ‘ley Montero’: retratos de mujeres 1977-2020

La fotógrafa Cynthia MacAdams retrató en ‘Emergence’ (1977) a mujeres artistas, activistas e intelectuales de la llamada ‘segunda ola feminista’ en Estados Unidos. Las fotografías, en blanco y negro, muestran unas mujeres libres, desacomplejadas, que no tratan de parecer perfectas, sino que se muestran tal cual son -o están-. MacAdams quiere retratar su “esencia”, según afirma en el documental de Johanna Demetrakas ‘Retratos del feminismo’ de Netflix, en el que se entrevistan décadas después a algunas de las mujeres que aparecen en el libro.

La autenticidad y frescura que transmiten esos retratos me llamaron la atención frente al artificio de los cientos de imágenes de mujeres que veo cotidianamente tanto de los medios de comunicación como en las redes sociales. La mayor parte de los retratos o selfies publicados, ya sea en una revista o Instagram, parecen emular, por lo general, un catálogo de moda o un desfile de modelos. Son pocos los publicistas, fotógrafos, cámaras y menos aún usuarios de Internet que comparten el objetivo de MacAdams de capturar el ‘alma’ de la persona retratada en libertad, si me permiten la expresión.

Me resulta terrible leer titulares emancipadores sobre la mujer en boca de grandes artistas que aparecen retratadas una y otra vez en revistas de mujeres o generalistas como si fueran modelos vestidas con ropa de marca claramente detallada en el pie de foto. También me llama la atención que la mayor parte de las ‘influencers’ de redes sociales sean mujeres que cumplen estrictamente con los cánones de belleza; es difícil encontrar una ‘influencer’ gorda, por ejemplo. Pero más allá, el modo en el que nos retratan o nos retratamos cotidianamente las mujeres en las imágenes que subimos a las redes sociales en muchas ocasiones tienden a mostrarnos o bien sexys o posando como si fuéramos parte de un catálogo de moda. Es como si nos hubiéramos convertido al mismo tiempo en el fotógrafo de moda estadounidense Terry Richardson, conocido por las fuertes connotaciones sexuales que transmiten sus fotografías, además de en sus modelos retratadas, algunas de las cuales le han acusado de abuso sexual. Fotógrafo polémico y modelo abusada en la misma mano que hace clic.

Al margen de abogar por una sexualidad libre y plena, no me parece que esta cuestión sea baladí en una sociedad marcada por las imágenes. De hecho, el artículo 10 de la polémica ‘ley Montero’ expone que “se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten las violencias sexuales contra las mujeres”. También se considerarán ilícitos “los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar”. Entiendo que este artículo pretende evitar anuncios de coches o perfumes o lo que sea que utilizan como reclamo el cuerpo de una mujer desnuda o en ropa interior, como pasa en tantísimas ocasiones.

La ley también prevé que los periodistas y profesionales de comunicación recibamos formación con el fin de capacitarnos “para informar sobre las violencias sexuales con objetividad, sin estereotipos de género, con pleno respeto a la dignidad de las víctimas y su derecho a la libertad, el honor, la intimidad y la propia imagen”.

Mientras que esa labor de sensibilización entre los profesionales de la información y comunicación me parece más que necesaria, no estoy tan segura sobre la prohibición de mujeres desnudas o semidesnudas en la publicidad. El desnudo femenino en el arte griego fue poco frecuente: frente a la desnudez de los hombres atletas, las mujeres debían ser representadas vestidas de pies a cabeza por motivos religiosos o morales. No tienen las mismas motivaciones el arte y la publicidad; entiendo que la segunda cosifica a las mujeres como si fuéramos una mercancía para vender otra, pero ¿no nos cosificamos nosotras mismas en primer lugar en las redes sociales o dejaríamos de hacerlo con tanta profusión tras la prohibición del desnudo publicitario? ¿No sería mejor una mayor sensibilización de estos temas a través de la educación sin caer en moralismos?

En 'Emergence' MacAdams también retrató a algunas de las mujeres feministas desnudas pero, al igual que sus primeros planos, son 'otro' tipo de desnudos fotográficos.