`OPAsiciones´ o por qué las oposiciones a profesorado de Secundaria son un fraude de opacidad y aleatoriedad

Manifestación contra la "masacre" de las oposiciones en Murcia Carlos Trenor

Es raro que no lo sepas ya: se ha producido una “masacre”, “escabechina”, “estragos”, “dolor”… en las oposiciones a profesorado de Secundaria en casi toda España. Estas oposiciones las convocan las Comunidades Autónomas. En Murcia, como en tantas otras, los resultados han sido tan extraordinariamente bajos que incluso se van a quedar plazas sin cubrir. ¿Tan ineptos son los opositores?

Pongamos el ejemplo de Geografía e Historia en la Región de Murcia, ciertamente representativo y a cuyas evaluaciones hemos podido acceder: de 730 opositores presentados a la primera prueba (examen práctico + examen teórico), han aprobado 73, lo que supone un mísero 10% que accede a la segunda prueba (defensa oral de una programación didáctica). La nota media en el examen práctico (incluidos los aprobados) ha sido de 1’7±1’5 sobre 10; en el teórico, de 3’4±2’6. No ha sido la peor especialidad; en Física y Química, por ejemplo, incluso quedarán plazas desiertas.

Es muy difícil (se podría decir que hasta sospechoso) sacar menos de un 2 en un examen, sobre todo en gente previamente formada, con una licenciatura y un máster o curso habilitante para la docencia, que además lleva años preparando sistemáticamente estas pruebas, normalmente con guía profesionalizada e incluso en muchos casos con experiencia docente a sus espaldas por tratarse de interinos. Puede haber excepciones, pero resulta extraño que se trate precisamente de la media, que además presenta una desviación estándar muy baja.

Los errores de estas opacas oposiciones (de ahí que inventemos el concepto de “OPAsiciones”), repletas de aleatoriedades, se pueden apreciar desde el principio. Hagamos un repaso:

El temario, al contrario de lo que ocurre en las oposiciones a otros cuerpos públicos, no es de desarrollo cerrado (esquematizado o no), y no existe por tanto una homogeneización de contenidos. ¿Cuál se considera el desarrollo óptimo de cada tema? Primera opacidad y aleatoriedad al descubierto. El propio temario está vergonzosamente desactualizado, al ser el mismo desde 1993. ¡En 25 años la realidad ha cambiado mucho! Este desfase es injustificado, más para las disciplinas que beben de la actualidad. ¿Qué referencia temporal debe adoptar el opositor? Segunda aleatoriedad. El contenido de la parte práctica no está estipulado, y esto desemboca en ejercicios que acaban siendo más adivinatorios que interpretativos. Siguiendo con nuestro ejemplo, los opositores de Geografía e Historia se tuvieron que enfrentar, entre otras cosas, a un mapa sin leyenda con símbolos cuyo trazo no se correspondía estéticamente con lo que representaban; ¿se busca adivinanza o saber interpretar? Tercera aleatoriedad. Los criterios de evaluación, aparte de generalidades obvias como la calidad expresiva, ortográfica y conceptual, ¡no son públicos! Los opositores no cuentan con un derecho básico en un sistema educativo: conocer en qué consiste la evaluación. Cuarta aleatoriedad. La revisión del examen está prohibida. El candidato es desprovisto de otro gran derecho educativo: acceder a la justificación evaluativa de su prueba, que a su vez le permitirá disfrutar de su derecho de reclamación. La convocatoria sí establece un proceso de reclamación, pero insultantemente veta los contenidos y solo puede hacerse del cálculo matemático de la nota final. Quinta ridícula aleatoriedad. La carga de contenidos no se ajusta al tiempo proporcionado. En nuestro ejemplo, los opositores tenían dos horas para hacer un comentario práctico de, primero, un mapa histórico; después, dos mapas geográficos; y finalmente, una obra arquitectónica y otra pictórica. Las dos horas siguientes eran para el desarrollo del tema teórico. ¡2 horas para 5 comentarios! ¿Qué evaluación puede hacerse si apenas da tiempo a pensar y estructurar cada comentario? Sexta aleatoriedad. La presidencia de los Tribunales es nombrada por la Consejería de Educación, que encuentra así la forma de imponer sus pautas interesadas. ¿En dejar plazas sin cubrir por no poder o querer asumirlas? Séptima aleatoriedad, esta más elucubradora. Del resto de miembros de los tribunales, profesores en activo, no creo que haya que dudar, puesto que, en principio (sobre todo en tribunales numerosos donde realmente se respeta el anonimato de los concursantes), se limitan a cumplir la normativa que la Consejería les transmite.

Sin duda, seamos o no opositores docentes, conozcamos o no a candidatos, no cabe duda de que el sistema actual es injusto y merece una revisión urgente, por parte de las Comunidades Autónomas y también del Estado, para fijar un criterio más homogeneizado. Confiemos en lo segundo; lo primero se complica cuando la responsable de Educación en nuestra Comunidad ni siquiera procede del ámbito educativo público. El Gobierno regional se ríe en nuestra cara con convocatorias tan opacas, injustas e ineficaces como esta, y me atrevería a decir que los sindicatos mayoritariamente también, que se les oye más a posteriori que a priori; incluso si nosotros seguimos callados y aceptando temerosos este sistema y cualquiera que se nos presente, también como sociedad nos estaríamos deshonrando.

Esta situación no debe dejar escapar la oportunidad de una reclamación o denuncia masiva y debería marcar un antes y un después. El nacimiento de la Plataforma 7J Oposiciones Justas ya es un primer paso; hacen falta más. Hace falta diseñar un sistema nuevo, que realmente valore la calidad conceptual y docente de los opositores, con justicia, objetividad, actualización, transparencia. Para ello necesitamos representantes políticos y sindicales comprometidos, que no antepongan intereses de cargos, profesionales en el ámbito educativo, y una presión social constante. Estas demandas se repiten tras cada oposición, pero esta última puede haber supuesto la gota que colma el vaso.

Quisiera terminar con la valentía de un mensaje para los opositores y otro para la Administración Pública. A los primeros: ánimo, la inmensa mayoría merecíais una nota más digna pero, pasados los primeros momentos de duelo inevitables, no caigáis en el desánimo; las injusticias no se tragan, se enfrentan. Por favor, clamad a los cuatro vientos lo que ha ocurrido, sin victimismo, acuñando razones objetivas. Llenad las redes sociales, convocad movilizaciones, asistid a reuniones, consensuad propuestas… A los representantes de la Administración: veláis por la organización social en el ámbito que os compete, no es vuestro papel manejar los designios de la humanidad; por favor, dejad en segundo plano criterios ideológicos, partidistas y vanidosos y apropiaos de criterios técnicos, éticos y realistas.

Ser docente es una actividad imprescindible en una sociedad democrática y avanzada, pero difícil, que exige una buena preparación sacrificadora y elevadas dosis de motivación. Un 91% de opositores suspensos, o, de ellos, la buena parte que iban bien preparados, aún siguen preguntándose frustrados e impotentes cuál es la razón de sus ridículas notas y cómo ha podido echarse a perder tanto tiempo de sus vidas, dedicado a una preparación inútil puesto que no han encontrado honestidad por parte de la Consejería de Educación. Han sido estafados, académica y personalmente. Es necesario emprender una revisión profunda del sistema de oposiciones, de su diseño e incluso de su propia razón de ser. Ahora mismo, y ahí están los datos y la percepción de la comunidad educativa, las “OPAsiciones” son un tremendo fraude.

Datos de las pruebas A (práctica) y B (teórica) de la Especialidad de Geografía e Historia de la convocatoria de oposiciones de 2018 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.