Ochenta días con una crisis por medio

Hace poco más de 80 días que comenzamos una nueva etapa en el Partido Socialista de Cartagena. Ochenta días que permiten "dar la vuelta al mundo" con Julio Verne y, a nosotros, nos ha permitido poner en marcha y presentar a los cartageneros y cartageneras un proyecto renovado y con muchas ganas de hacer las cosas bien y muy cercanos a ellos.

En medio de la mayor crisis de la historia reciente de nuestro país, en medio de la pandemia de la COVID-19, que ha ocupado y convulsionado la gestión política y la vida ciudadana más de dos meses, el Partido Socialista de Cartagena ha iniciado una intensa labor para mostrar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio que seguimos estando a su disposición, que seguimos siendo el instrumento útil que siempre han tenido para trasladar sus inquietudes, para trabajar por mejorar su día a día, para imaginar el futuro y también para acompañarlos en los momentos más difíciles.

Ese fue nuestro objetivo desde el primer día, estar muy cerca de todos los vecinos y vecinas, ser una antena de sus problemas, estar pegados a la realidad. Que nuestros militantes se sintieran partícipes y útiles en un proyecto del que son parte indispensable. En definitiva, dar una vuelta al proyecto político para volver a encontrarnos con nuestra esencia, la cercanía y la participación.

Pero precisamente nos han tocado vivir en estas semanas los momentos más difíciles de nuestra historia y eso cambia todas las prioridades. La pandemia de la COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba. En primer lugar a todas las instituciones, pero también a todos nosotros como ciudadanos con responsabilidades individuales, a los colectivos y asociaciones y de manera muy particular a los que tenemos la responsabilidad de representar y defender las inquietudes de todos, los partidos políticos y todos sus dirigentes.

Es obligado decir que más allá de las lógicas diferencias políticas en aspectos puntuales, nuestras instituciones han respondido de manera eficaz y ejemplar.

El Gobierno de España se ha visto obligado de manera urgente a poner en marcha todo un complejo y preciso mecanismo para responder a lo que estaba pasando. No creo que nadie hubiera podido ser más eficaz; no he escuchado en estos intensos días ni propuestas distintas, ni más comprometidas, ni más eficaces para abordar la situación más compleja que ha tocado vivir a nuestro país en muchas décadas. Desde luego, siempre hay margen para la mejora y en una crisis tan dinámica y ante situaciones desconocidas es posible el error y hay que rectificar.

Pero permitidme que me sienta orgulloso del Gobierno de España. Dos meses han convulsionado nuestra vida, económica y socialmente y el gobierno de Pedro Sánchez ha liderado una respuesta sanitaria, social y económica que ha logrado contener la pandemia y poner los medios para que nadie se quedara atrás, que todos aquellos que lo necesitaban sintieran que tenían el apoyo de quien podía y debía dárselo, el Estado. Nunca se ha articulado, en tan poco tiempo una respuesta más amplia y contundente para tratar de contener una crisis social como la que hemos vivido estas semanas.

Solo en Cartagena, 1.752 empresas presentaron expedientes de regulación de empleo, que afectaron a más de 10.000 trabajadores, casi el 80% de ellos ya han podido percibir sus prestaciones. Igualmente, casi 6.000 autónomos de nuestra ciudad se vieron en la necesidad de pedir apoyo y, por primera vez, el sistema público de empleo les concedió una prestación para apoyarles que ya han percibido.

Que nadie se quedara atrás, este fue el compromiso del Gobierno de España. Y estas medidas junto a las de apoyo a los comedores escolares, a los más necesitados, al alquiler de viviendas, a las medidas antidesahucio y otras muchas en diversos sectores, han conseguido que esta crisis no se parezca en nada a otras de no hace demasiados años que también afectaron a miles de familias de una manera mucho más cruel y de manera muy distinta.

Y también creo sinceramente que, en general, todos las Administraciones de la Región han tratado de trabajar conjuntamente tal y como esta situación reclamaba.

Me siento muy orgulloso de nuestro sistema sanitario, de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas de nuestro país. Todos ellos, los comerciantes, los transportistas, los trabajadores del campo y del mar, son el ejemplo de la sociedad más generosa y comprometida. Una sociedad que ha estado a la altura que nuestro país necesitaba.

Y por eso, permitidme que diga que de los que más orgulloso me siento en estos momentos es de la respuesta de todos los cartageneros y cartageneras, que durante todas estas duras semanas han tenido una actitud y una respuesta ejemplar.

Pero no hemos terminado. Nos toca el reto más importante, intentar salir todos juntos de esta situación. Ahora necesitamos seguir unidos para diseñar y alcanzar en las mejores condiciones el futuro. Todas las administraciones hacen esfuerzos para intentar aunar propuestas y plasmar acuerdos de reconstrucción con la participación de todos los agentes políticos, sociales y económicos. También a nivel regional, donde el PSRM y Diego Conesa han propuesto al gobierno 106 medidas y un pacto para avanzar en la reconstrucción social y económica de nuestra Región y ya se ha constituido una Comisión en la Asamblea Regional para abordar ese Pacto.

El futuro lo tenemos que construir entre todos y, en este sentido, también el PSOE de Cartagena ha dado un paso adelante y ha propuesto un plan con cinco ejes y 25 medidas que estamos seguros contribuirán a poner soluciones. Es hora de acordar entre todos y no despreciar la mano de nadie. Por eso el PSOE sigue tendiéndosela al gobierno municipal para trabajar junto por Cartagena. Ahí están nuestras propuestas.

Este es el PSOE de Cartagena que entre todos estamos intentado construir, cercano, con responsabilidad, al servicio de nuestra ciudad y útil para nuestros vecinos y vecinas. En ochenta días lo estamos demostrando.