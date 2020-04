Hace unos días reflexionaba en un artículo para este mismo medio sobre el comportamiento de la oposición en estos tiempos de crisis a todos los niveles, desatada a partir del masivo contagio por coronavirus. Hoy me pregunto por qué el comportamiento de una parte de la oposición está siendo tan salvaje. Estamos teniendo una oposición caníbal y bien la podemos denominar así porque se alimenta de muertos, muertos de los que culpa al ejecutivo. Vox, sin ir más lejos, ha publicado en su cuenta de Twitter un fotomontaje de la Gran Vía de Madrid repleta de ataúdes. No me he pasado con el título del artículo, me he quedado corta. Pocos muertos les deben parecer los que ha ocasionado ya este virus y quieren más. ¿Por qué se han vuelto tan sanguinarios?; es mucha violencia verbal incluso para ellos. Veamos.

La capacidad contagiosa de este virus ha puesto al descubierto nuestra interdependencia y nuestra vulnerabilidad y ha dejado claro que solo podemos vencer unidos. Esta crisis, con ramificaciones en todos los órdenes de la vida demuestra, para quien tuviera dudas, que Thatcher estaba equivocada cuando decía aquello de “there isn't such a thing as society”, negando con ello la existencia de la sociedad y admitiendo únicamente, como grupo social, a la familia. Ahora esta crisis manda un mensaje contundente a todos los neoliberales que siguieron y siguen su estela: sí que existe sociedad y sólo poniendo en valor toda su dimensión conseguiremos salir adelante. En cuanto surge un problema (el que nos tiene confinados en estos momentos, por ejemplo) se pone de manifiesto esta evidencia, evidencia que siempre hemos defendido las personas de izquierdas. El que sea capaz de poner en marcha políticas inspiradas en dicha evidencia liderará la próxima etapa política.

La policía ha informado del surgimiento de más de un millón y medio de cuentas creadas en las redes para manipular la información sobre la pandemia. Cómo no conectar este hecho con todos los disparates que estamos viendo circular en redes, alimentados por una extrema derecha enrabietada hasta el paroxismo: los think tanks conservadores tienen la máquina de generar mentiras a pleno rendimiento, porque saben que no pueden ser ellos quienes lideren la próxima etapa política, ellos, los partidarios del neoliberalismo, de la sanidad privada (imaginad en estos momentos…), de la individualidad por encima de todo, del darwinismo social.

Por eso están haciendo oposición caníbal, porque sus posibilidades de recuperar el poder se alejan. Ellos carecen de las claves políticas necesarias para poder aportar soluciones, carecen de un discurso que les haga creíbles en este contexto. Son partidarios de un Estado no intervencionista, del laissez-faire político, al servicio sólo de intereses privados, y sin embargo reclaman ahora (¡oh, milagro!) que sea ese Estado el que nos saque de este apuro, que dé ayudas a los empresarios y baje los impuestos, sí, simultáneamente porque total, por pedir. Saben que es el momento de la comunidad, de lo social, que es terreno abonado para las políticas de izquierdas. Ahora está quedando clara la contradicción del relato neoliberal empezando por el disparate de reclamar un Estado débil pero que al mismo tiempo resuelva los problemas cuando surgen. Precisamente nuestro problema ha sido la debilidad de un estado que liquidó sus industrias. Imaginemos un país que mantuviera su propia industria (la del automóvil, por ejemplo) y que tuviera las manos libres para reconvertirla y comenzar a fabricar material sanitario desde el minuto uno y comparemos este escenario con el disparate de que un hospital plantee un ERTE (el Hospital de Molina, por no irnos muy lejos), en plena crisis sanitaria: eso es el neoliberalismo.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, dice lo siguiente: "Se está demostrando el error fundamental del liberalismo y es que los mercados por sí solos no pueden manejar esta crisis, por eso estamos acudiendo al Gobierno". Este virus está cambiando muchas cosas, entre otras la propia percepción del mundo y la forma de hacer política.