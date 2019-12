Cuando el PP callaba con el Trasvase Tajo-Segura

Venceréis (sacaréis tractores, jornaleros que apenas cobran salarios dignos y camiones), pero no convenceréis (es hora de hablar del Mar Menor y su problema no solo medio ambiental sino judicial, de los regadíos ilegales, pero sobre todo de elaborar una Ley de Protección del Mar Menor que no sea un canto al sol).

El Presidente López Miras y todo su séquito, que no es poco, y los empresarios agrícolas han vuelto a poner el grito en el cielo porque el Ministerio ha anunciado que en diciembre no habrá trasvase. No recuerdo anunciar ninguna medida por parte de los empresarios agrícolas cuando el propio Ramón Luis Valcárcel, quién gracias a su 'AGUA PARA TODOS', consiguió convertirse en el dueño y señor de la Región de Murcia, dijo hace apenas tres años:

"No vamos a ir a Europa a hablar de trasvases sino de didácticas de regadío. Hasta anuncia que en septiembre visitará Murcia para hablar con los regantes de pozos de sequía y cesiones de derechos como si pudiese contarles algo que ya no sepan. Hasta Valcárcel reconoce ahora que no se da la coyuntura política para hablar de trasvases". Diario La Opinión de Murcia - Ramón Luís Valcárcel Junio de 2016.

Ni tampoco como cuando Javier Berenguer, el presidente de Riegos de Levante, la entidad con más comuneros de España (22.000) y la segunda con más hectáreas de cultivo (30.000) hablando del trasvase Tajo-Segura. En el año 2017, en el Diario Alicante, dijo:

"Cuando llamas a la puerta de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, suplicando que se te escuche, solo para estar seguros de que conoce nuestro problema de primera mano y que está dando las oportunas instrucciones, recibimos como respuesta que se traslada esta petición al Ministerio".

Y mucho menos cuando en el año 2016, la entonces ministra García Tejerina, y hoy una de las líderes más importantes del Partido Popular "se negaba a hablar de trasvases de agua entre cuencas porque, según alega, ni ella ni ningún dirigente de su partido han prometido trasvases", según recoge el diario La Verdad.

Aún retengo en mi memoria y en la hemeroteca, que esa nunca falla, la reunión que González Pons y el propio Ramón Luís Valcárcel en su condición de eurodiputados tuvieron en Alicante con los regantes, en los que ante la ausencia de trasvases por la situación de sequía, les pidieron a estos calma y tranquilidad, y que sobre todo no se armara mucho ruido. Dicho y hecho.

En Murcia somos 'aguadependientes' y, por lo tanto, si queremos mantener mínimamente nuestro actual sistema de producción agrícola, necesitamos agua. Pero una cosa es reclamarla a base de gritos y exabruptos, y otra bien distinta es analizar la realidad hídrica y judicial antes de echar a los tractores a la calle.

Lourdes Méndez, la misma que encabezaba la lista más votada el pasado día 10 de noviembre, votó a favor de liquidar el trasvase Tajo-Segura en el año 2008 en aquella famosa votación donde dos diputados murcianos, Alberto Garre y Arsenio Pacheco, se negaron a comulgar con ruedas de molino ¿o es que se nos ha olvidado?. Ahora, su partido Vox se reunió con los regantes (Santiago Abascal, Luís del Rivero y la comunidad agrícola regional) en Madrid, y trazaron el futuro, no solo político, sino agrícola de la región.

Agua sí, trasvase sin duda, pero también una Ley de Protección del Mar Menor seria y rigurosa. El agua hoy, concretamente este mes de diciembre, no es un problema urgente. El Mar Menor sí. Ya lo dijo la Ministra García Tejerína, que ni siquiera fue a ver el Mar Menor la última vez que estuvo aquí como responsable ministerial, "Murcia ha producido más este año sin trasvase de agua que ningún otro".

Lo que me sorprende es el empeño de algunos empresarios agrícolas en pescar en río revuelto, jugando a cambiar cromos: "Te cambio el Campo de Cartagena por el Guadalentín y me llevo dos".

Hasta luego Lucas.