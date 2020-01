Patriotas de pandereta

Si el 2019 estuvo caracterizado por el surgimiento y afianzamiento de fuerzas nacionalistas por todo el mundo, el poco tiempo que llevamos de 2020 está sirviendo para desenmascarar el falso patriotismo de esos nacionalistas exaltados.

Este es el caso de los 'pseudopatriotas' españoles y del falso patriota por excelencia: Donald Trump.

El primer tipo se puede resumir en: Viva España... pero la que yo quiero y se amolda a mis ideas, son los que se quejan de que Teruel Existe apoye la formación del nuevo Gobierno y tratan de sabotear a esta provincia ya bastante castigada por el despoblamiento rural y el centralismo cosmopolita. Buscan boicotear Galicia, Navarra, Cataluña, Valencia, Teruel; si siguen así van a dejar reducida la España que les gusta a un barrio del centro de Madrid.

Estos falsos patriotas dicen querer España, pero boicotean a aquellos españoles que no piensan como ellos o apoyan cosas que no son de su gusto. Son los que se quejan de que no haya gobierno, los de "Sánchez okupa" pero protestan y lloran porque se haya logrado un pacto progresista para lograr tener después de varios meses un Gobierno en España.

Los que de verdad destruyen España son los que tratan de socavar la voluntad de la mayoría del pueblo español con sus mentiras y falacias, haciendo ruido, para instaurar sus ideas a la fuerza, habiendo sido estas más que rechazadas -en su mayoría- elecciones tras elecciones.

El otro gran 'pseudopatriota' exaltado, como les decía, es Donald Trump el cual bajo un falso amor a su país ha decidido volver a sumirlo en una guerra en Oriente Medio, sin pensar en las consecuencias para su país y para el mundo entero. Esa es su noción de patria: un tuit con una bandera estadounidense y el constante conflicto armado en tierras lejanas.

Para él su nación y sus ciudadanos no son los que van a morir en esa guerra, son los hijos de la clase obrera los que se van a ver empujados a tener que combatir en una contienda que nunca han querido y nunca han buscado. Pero para este falso patriota, sus ciudadanos son solo los que piensan como él, por ello separa a familias en la frontera, deja a personas muriendo en la calle o en las puertas de hospitales por falta de recursos.

Tristemente, el calificativo de patriotas se lo han adjudicado quienes menos lo merecen, querer a tu país no es levantar la bandera más alto o gritar "vivas"cada dos por tres. Querer a tu país es querer lo mejor para tus ciudadanos, todos ellos.