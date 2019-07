Policía Local de Murcia: ahora toca solucionar los problemas

La reciente entrada en vigor de la ley 6/2019 de 4 de Abril de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que determina “un impulso decisivo y un protagonismo importante a las policías locales, incorporándolas a la categoría de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y haciéndoles con ello partícipes de la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de la custodia y vigilancia de la seguridad ciudadana” tiene como consecuencia el tener que adaptar las condiciones laborales de estos profesionales.

Lejos está el policía local que utilizaba una maquina de escribir Oliveti. Estos profesionales de nuestra policía están cada vez están más formados y su hoja de funciones ha cambiado ostensiblemente, cosa que viene a reflejar la nueva ley donde se puede leer “adquiriendo los policías locales un protagonismo cada vez mas relevante en la lucha contra la denominada «delincuencia de proximidad»”

A nadie escapa ya, la falta de efectivos que tiene en estos momentos nuestra policía local, ya sea porque el Ayuntamiento amortizó 87 plazas que estaban presupuestadas o porque mas de 100 policías decidieron jubilarse anticipadamente puesto que tenían la opción de no hacerlo. Me pregunto si hubieran tenido mejores condiciones y un reglamento de segunda actividad: ¿quizás no se habría producido tanta jubilación anticipada?

No se puede amenazar a un colectivo con sustituirlo por guardias de seguridad privada sabiendo que los agentes de la Policía Local tienen como principal misión la guardia y custodia de edificios públicos y personalidades. No se puede en ningún caso justificar el hecho de cargarse a 87 policías para luego privatizar. Ya sabemos que esto nos ha llevado a numerosos escándalos de clientelismo político en el Ayuntamiento de Murcia.

Es importante que nuestra Policía Local se estructure de acuerdo con los las nuevas necesidades del siglo XXI, y que desde luego se generen las especialidades que indica la nueva ley, que en su artículo 22.4 establece: “Los municipios, en el seno del Cuerpo de Policía Local, podrán crear Unidades Especializadas, para la mejor prestación del servicio policial”.

La seguridad de nuestras familias y patrimonio es una necesidad básica y los agentes sociales y la actual corporación tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos que mejoren las prestaciones de servicio en nuestro Ayuntamiento de Murcia.

Es muy difícil que nada cambie si no se profesionaliza la gestión pública. Nuestros policías se lo merecen, y la ciudad de Murcia lo exige.