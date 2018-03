Política envuelta en papel de regalo

Mariano Rajoy apoya a López Miras en su reelección como presidente del PP en Murcia

El panorama no ofrece una perspectiva muy halagüeña para el devenir de la Región. Continúan mostrándose una serie inconclusa pero profunda de déficits democráticos que lastran el presente y el inmediato futuro. No hablemos del lejano. A pesar del empuje ciudadano reciente demostrado con creces en la manifestación de las mujeres el 8 de marzo; en la del 17 por los pensionistas (y sus respectivos solidarios); y con la perseverancia de los vecinos de las vías, lo que alcanza la vista no es como para tirar cohetes.

Del PP hay que resaltar ahora el nuevo fiasco derivado del Congreso del domingo. Los pretendidamente populares van a seguir en sus trece. Lo dijo explícitamente Emepunto en su discurso refiriéndose a las pensiones, al “asunto” de las mujeres y a la prisión permanente revisable. Lo corroboró el presidente López en una reunión en la que le faltó el “casi” para alzarse con el triunfo a la búlgara: 93,24% de votos favorables a su recoronación.

Poco importa, al parecer, que en el proceso para elegir candidato votara poco más del tres por ciento de los casi 37.500 teóricamente posibles votantes. Por más que el alcalde Ballesta, ungido como organizador del cónclave, asegurara que la participación era mejor que la registrada en procesos similares de otros partidos, hay que concluir que mal de muchos, consuelo de tontos.

Por demás, la elección de las personas de confianza de López para auxiliarle en esa “regeneración” o “rearme moral” revela que el joven presidente pone su alma en manos de “aparatchiks” de toda la vida: Mirallles, Pelegrín, Jódar y Calderón en primera fila; Joaquín Segado, Violante Tomás, Marcos Ortuño, en segunda. Junto a estos, las caras más jóvenes como Adela Martínez, Rebeca Pérez, Nuria Fuentes y alguna otra quedan difuminadas. ¿Dónde está la nueva generación coetánea del “buen chaval” de 34 años con capacidad para redireccionar el rumbo del PP murciano y hacerle conectar de nuevo con la sociedad regional?

Vale que Sánchez Carrillo ha pasado al retiro. ¡Pero es que han vuelto a la Ejecutiva Salvador Marín y Pedro Pablo Ruiz Abellán! ¿Es que la sombra del presidente honorario Ramonluí sigue siendo muy alargada? ¿Es este el “cambio profundo” que se nos viene encima, como anticipó López en su discurso final del domingo? «Ahora la moda es la política envoltorio, que es la que está envuelta en papel de regalo pero sin nada dentro», dijo Rajoy en su discurso ante el Congreso. Sabía bien de lo que hablaba.

Sin fijarnos demasiado en que organizaciones partidarias enteras de pueblos del calibre de Mula, Albudeite, Librilla, Lorquí o Ceutí han dado la espalda radicalmente al congreso “renovador” por incomparecencia, sí merece la pena resaltar el caso de Torre Pacheco, donde López perdió las primarias. Ese antiguo feudo pepero parece haberse pasado con armas y bagajes al doble “territorio Garre”.

Allí tiene su bastión social el disidente Alberto, ahora al frente de Somos Región, que se disputará el mismo electorado con el PP. Allí también se ha movido y tiene su gente “el otro” Garre, Antonio, el que ha pretendido disputar la presidencia a López, y le ganó en Pacheco. ¿En qué queda ahora la otrora importante organización pepera pachequense y sus sucesivas espléndidas cosechas de votos?

En 2019 serán muchos partidos en disputa para los mismos sufragios derechistas, pues a los citados habrá que añadir a Ciudadanos e, incluso, al Movimiento Ciudadano, los excantonalistas del López cartagenero. Ejemplo paradigmático el de Pacheco de lo que puede pasar en el resto de la Región: sopa de siglas para el mismo pastel de votantes de derechas.

Ante esto, los “primeros” regeneradores de la derecha, los muchachos y muchachas de C’s, se ponen de perfil, dejan que la situación se pudra y esperan que el “cuanto peor, mejor para nosotros” cristalice en votos. Así juegan sus cartas en el Ayuntamiento de Murcia, negándose a reforzar la moción de censura de la oposición, y al tiempo poniendo cara de niños buenos responsables que no quieren alterar la gestión del municipio no sea que se les asuste el electorado por juntarse con la izquierda. Y así jugarán en todo el territorio hasta mayo de 2019.

A todo esto, ¿las izquierdas qué dicen o hacen? Eso es harina de otro costal. O sea, continuará...