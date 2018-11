Querido Daniel

Dani Mateo

"¿Será libertad de expresión?" Con estas palabras, El Español encabezaba el titular que recogía las preocupantes declaraciones de Javier Celaya Brey, primo de Mariano Rajoy y responsable de Educación y Cultura del gobierno de Ceuta por el PP.

Alarmante que la cuestión sobre la libertad de expresión por parte del responsable de Educación y Cultura resida en el hecho de si ampararía su ofrecimiento de pagar mil euros a quien le parta la cara a Dani Mateo. Mil euros por partirle la cara a otra persona.

El responsable de Educación y Cultura en Ceuta. Primo de nuestro expresidente. ¿Lo triste? La publicación acumula más de medio millar de 'me gusta' y 'me encanta' y subiendo. Un político invita en tono de burla a agredir a una persona. Si tu ofensa nacional no es suficiente aliciente, te abona mil pavos. Y eso, por increíble que parezca, sí parece gustarnos. Esa aberración social sí nos hace gracia. Porque el chiste de Dani Mateo no les dibujó ni media sonrisa a muchos. Algunos (bastantes) lo encontraron tan ofensivo que aplaudieron cuando las marcas y patrocinadores del cómico retiraron su apoyo o presencia de sus campañas.

¿Me pregunto cuantas marcas habrán pedido a políticos con sentencias por cohecho o malversación que dejen de usar sus trajes? Quizás, por alusiones, a Camps, ¿no?

Los medios y diarios han acumulado a lo largo de esta semana noticias, artículos, análisis y encuestas cuyo motor principal es un chiste hecho en una cadena privada. Las redes sociales arden en contra de Daniel y lo señalan como el demonio rojo. En una situación sin precedentes, el Gran Wyoming (presentador de El Intermedio) se disculpó en nombre del programa por lo desafortunado del gag. ¡Surrealismo en estado puro!

Ahora, analicemos la situación económica de España (del país y su gente, no de la bandera): políticos como Pablo Casado han hecho apariciones públicas contradiciendo datos históricos y mintiendo. Para Casado, Primo de Rivera dio un golpe de Estado sin armas. En España, el Partido Popular ha votado en contra de la investigación de los bombardeos Nazis en Valencia. Hasta el verano de 2018, dichos bombardeos se atribuían a la República y solo la investigación de un profesor de Universidad en colaboración con autoridades alemanas permitió saber la verdad. La dictadura acabó hace 40 años, ¿por qué la verdad ha tardado otros 40 en salir a la luz y por qué el PP no quiere que se investigue? ¿Qué más nos están ocultando?

En España, el exvicepresidente Rato ha entrado en prisión junto a otros políticos por lucrarse a través de un sistema corrupto del dinero de dos entidades bancarias diferentes, Bankia y Cajamar. Bankia, por cierto, es parcialmente pública. No ha sido un diputado. Ha sido un exministro de Economía y un exvicepresidente del Gobierno.

En España, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lloró por Leopoldo López y lo calificó de preso político, que había sido inhabilitado por corrupción y encabezó la marcha de oposición al Palacio de Miraflores que acabó con medio centenar de muertos. Para Rivera, Leopoldo es un preso político. Los políticos involucrados en el Procés Català son delincuentes. Sin muertos, sí, pero delincuentes.

En España, la representante de la ONU, Francesca Friz-Prguda, se ha ofrecido a darle clases personales a Pablo Casado para evitar que deje de falsear datos y propagar MENTIRAS sobre la inmigración. En España, pequeñas ciudades o comunidades enteras superan el tercio de ciudadanos en el umbral de la pobreza. En Murcia, por ejemplo, tenemos el 33% y en Leganés (Madrid) un 40% de la población no tiene trabajo. En España, uno de los dos grandes partidos tiene una sentencia judicial en su contra por lucrarse desde su fundación a través de una corriente de dinero paralela e ilegal. Además de los títulos personales, el partido (como institución) ha sido sentenciado a título lucrativo. Sigue siendo el tercero en intención de voto. La sentencia, por cierto, involucra a empresarios y miembros de los medios de comunicación como Jiménez Losantos.

En España, el Tribunal Constitucional tuvo que frenar una indemnización de 1.350 millones que el Estado iba a pagar a Florentino Fernández por el cierre del almacén de gas Castor. Recordemos que dicha clausura se llevó a cabo porque se consiguió demostrar la relación que había entre la extracción de gas y los temblores consecutivos registrados en la zona costera de Tarragona y Castellón. Una vez frenada la indemnización, el por entonces ejecutivo (PP) consideró volver a continuar con la extracción de gas. En España, nuestra televisión pública fue sentenciada por manipulación informativa durante dos legislaturas del Partido Popular (2003 y 2017). El exdirector de informativos, Alfredo Urdaci, llegó a justifica la manipulación como un "acto de rebeldía". Porque, para él, decir la verdad es ser sumiso.

En España, New York Times y un estudio de la Universidad de Oxford calificaron nuestros medios de comunicación como los más partidarios y manipulados de Europa y los segundos a nivel mundial. En Castilla y León, han bajado una vez más las ayudas a personas dependientes, que se habían reducido, en algunos casos, en un 90%. ¿Qué persona adulta y dependiente puede vivir con un 'apoyo' inferior a 290?

En España, la propia Universidad Rey Juan Carlos ha tenido que recurrir para asegurar que se investigasen las irregularidades de ciertos masters expedidos por ella porque la Jueza del caso había archivado el caso. En España, los 21 miembros que forman parte de Consejo General del Poder Judicial (organismo con autoridad sobre los jueces) son escogidos por el Congreso y el Senado. Sí, por los políticos. Entonces, ¿qué pasa cuando un partido tiene mayoría absoluta o gobierna en una coalición de misma ideología?

En España, los partidos conservadores y empresarios reniegan la subida del salario mínimo a 900 euros y utilizan datos falsos de economía para justificar su posición. En España, nuestro expresidente compareció dando datos falsos sobre su propio gobierno y negando la participación de España en la Guerra de Irak a pesar de formar parte (como él mismo alardeó en el pasado) de el Trío de las Azores. Guerra que, por cierto, la ONU declaró ilegal. En España, José María Aznar se apoyó en leyes franquistas para equiparabar a los OBISPOS con notarios de la propiedad por lo que estos pueden registrar cualquier edificio que no esté registrado previamente sin mayos poder que su propia firma.

En España, el Supremo hace historia reconsiderando una sentencia suya para evitar el efecto social y económico que había tenido. Según la Sentencia, los bancos debían asumir la responsabilidad económica del impuesto de las hipotecas pero, horas después, han cambiado de idea. Para el Tribunal Supremo, que la gente se alegre, lo celebre y lo comente es una repercusión social a evitar. Que haya gente suicidándose o familias desahuciadas es un daño colateral sin valor.

En España, la misma semana que todos piden la cabeza de Dani Mateo, se descubre que Mario Vargas Llosa debe a hacienda más de dos millones de euros. Ahora, dime que te cabrea que Dani Mateo haga un chiste sobre el valor que tiene un trozo de tela. Porque, amigo mío, sí. La bandera es un trozo de tela. Seguramente, fabricada en china. España, lo que es España, es ese alto porcentaje en umbral de pobreza. Es los 7.500 millones que han desaparecido por causas de corrupción. Es todas las irregularidades legislativas o económicas que ha denunciado Estrasburgo. Es esos líderes políticos mintiéndote a la cara. Es una televisión pública sentenciada por manipular hasta en dos ocasiones. Es un obispo con poder notarial para quedarse una propiedad si así lo desea. Es personas dependientes viviendo por debajo del salario mínimo. Es una empresa intocable cuyo ejercicio está produciendo terremotos en nuestras costas. Es Losantos (involucrado en la Gurtel) diciéndote que pensar. Es una universidad enfrentándose a la Justicia para que investigue irregularidades cometidas en su nombre y para beneficio de ciertos políticos. Es un expresidente negando una guerra. Es un cargo político haciendo gracietas sobre pagar mil euros para partirle la cara a otro y preguntándose si la violencia física sería “libertad de expresión”.

Y es gente cabreada con un cómico y dedicándole tiempo y esfuerzo a dinamitarlo mientras olvidan que, su país, no es ese trozo de tela. Es una sociedad que cae cuesta abajo y sin frenos hacia un agujero cuyo fondo no llegamos a atisbar. Un fondo donde, lo único que vemos, es lo que ellos quieren que veas. Todo mi apoyo a Daniel Mateo y al programa. Cuando estemos abajo, nos daremos cuenta de que la risa es lo único que puede salvarnos. A no ser que ya sea tarde.