Reflexiones de un mal agorero sobre la necesaria confluencia de la izquierda regional

Hace 4 años me recorrí la Región de Murcia para convencer a las bases de Izquierda Unida de que era necesaria la confluencia de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2015. En aquellas primarias y frente a un gran diputado y compañero, José Antonio Pujante, defendí sin ambages dos ideas, las únicas que en verdad nos diferenciaban. Sin confluencia IU se quedará fuera de la Asamblea. Sin confluencia el PP conservará cómodamente su mayoría.

No me equivoqué demasiado. IU se quedó fuera por poco. La suma de PSOE y Podemos no dio para superar al PP y levantar un gobierno alternativo. La suma de Podemos e IU nos hubiera catapultado en cambio al 18% y unos 9 escaños, sin contar con el efecto multiplicador de una ilusionante campaña conjunta.

A la gente no suelen gustarle sin embargo las malas noticias. Los estrategas sinceros suelen ser tomados por malos agoreros. Que se lo digan si no al bueno de Temístocles. Persuadió durante años a los atenienses de evitar el cuerpo a cuerpo con los persas, construir murallas y barcos y llevar la batalla al mar. Atenas se salvó por dos veces y vivió su siglo de gloria. Sus compatriotas, sin embargo, nunca le perdonaron aquel terrible pecado contra la hombría griega que suponía rehusar la batalla frontal. El prudente Temístocles fue condenado así al ostracismo y murió en la Magnesia turca, en el amargo exilio.

De vuelta en 2018 y con un año súper electoral en ciernes, lo más fácil es prometer a cada familia aquello que quiere oír. La encuesta que más likes tendrá y la que más se va a compartir es aquella que diga que juntos, revueltos o por separado, todos tendremos un amplio grupo parlamentario. Porque somos la leche, tenemos los principios más íntegros y, esta vez sí, todo el mundo lo está viendo y nos va a votar. Nunca faltará un encuestador que se preste a darle un barniz "científico" a las ambiciones de cada cual. El día D será otro cantar.

La política, sin embargo, no son solo encuestas y se mueve también por sensaciones. O por tendencias, como dicen los analistas. En 2015 Podemos irrumpía con toda la fuerza y la ilusión que solo tienen las cosas nuevas. Todo lo que se ha ganado en maduración desde entonces, se ha perdido en capacidad de sorpresa. Aquel efecto espumoso hay que buscarlo ahora en una nueva fórmula enriquecida. A ello ha contribuido sin duda el castigo diario de unos medios de comunicación que, a pesar de contar con varias condenas por difamación e intromisión al honor (Inda, Rojo, Tertsch...), han generado discursos que acaban calando entre una población a merced de las fake news. Calumnia que algo queda. Izquierda Unida sin embargo, fuera de la primera línea de fuego, se ha librado en gran medida de este machaque continuo.

Es indudable por otra parte que el grupo parlamentario de Podemos ha hecho un trabajo sobresaliente, dando voz a las luchas de muchos sectores, jugando hábilmente sus cartas en la Asamblea y ganándose a pulso una presencia continua en la prensa regional, una presencia mediática de la que IU adolece y que es clave en cualquier competencia electoral. Pero también que Podemos no ha hecho pie en muchas de las plazas, pequeñas y medianas, en las que se va a partir gran parte del bacalao en estas elecciones regionales y que las cosas en Murcia capital podrían haber ido mucho mejor. En muchos pueblos y ciudades pequeñas y no tan pequeñas, en muchos barrios, la referencia política sigue siendo el esforzado concejal o concejala de IU, los de siempre, los que no salen en la tele pero tienen un capital político no menos importante: una historia de resistencia y honradez.

No hace falta tener la astucia de Temístocles para entender que la gente vota más fácilmente aquello que conoce. De la asamblea me suena el Urralburu, que cada vez que lo veo en el informativo le canta las cuarenta al PP. Aquí en Torre Pacheco me gusta el Paco, que le apretaba bien apretao las clavijas a la Fina y ahora a los independientes y a los socialistas. Es una conversación más de estos días que meto en mi particular cocina del CIS. O del CEMOP. Donde algunos ven dos organizaciones con culturas y estructuras antagónicas, yo veo dos piezas de un puzzle que encajan perfectamente. Lo que uno no tiene, lo puede poner el otro, algo que comparten los miles de inscritos que votaron a favor de la confluencia en ambas organizaciones, una inmensa mayoría.

No vamos a tener otra. Juntos podemos construir no solo una ilusionante candidatura electoral, que también, sino un verdadero proyecto con miles de voces, manos y pies, asambleas y sedes en cada rincón de la Región. Y van a hacer falta muchas voces, manos y pies, asambleas y sedes, para defender a nuestra gente de los corruptos de siempre y del fascismo que, ahora sí, viene llamando a las puertas de nuestras instituciones, dopado por el conflicto catalán y por un conjunto de medios e intereses, los mismos que machacan a Podemos. Yo veo que nos pasan en muchos lugares si no nos ponemos de acuerdo. Palabra de mal agorero.

*Víctor Egío es Concejal de Alternativa por Santomera, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos y exmilitante de IU