Reprobación a la igualdad

Parece increíble, pero está ocurriendo: Vox ha presentado en el Registro de la Asamblea Regional documento solicitando la reprobación de la diputada socialista y Vicepresidenta, Gloria Alarcón García. Su grave falta ha sido salir el día 26 de julio, durante la sesión de investidura, a escuchar a las personas que allí estábamos concentradas, protestando por los pactos que PP, Cs y Vox han alcanzado para la próxima legislatura. Repetimos, tal y como hemos denunciado en diferentes ocasiones: estos pactos atentan contra los derechos y libertades fundamentales, blanquean la Violencia de Género, llamándola "violencia intrafamiliar", como si la violencia contra las mujeres no se diera más allá del hogar, y como si ésta, además, fuera algo anecdótico. Y así mismo, atacan directamente el desarrollo de Igualdad que los colectivos LGTBI llevan luchando durante décadas. Trabajan, además, contra las personas migrantes, y contra la Memoria Histórica.

Ese día, más de 50 asociaciones nos concentramos frente a la Asamblea para reclamar, sobretodo, sentido común, el que no han tenido ni PP ni Cs dando alas y legitimidad a los discursos de Vox, firmando esos pactos que a gran parte de la sociedad civil nos parecen alarmantes.

Muy mal vamos si una diputada, cuya trayectoria es intachable en defensa de los Derechos Humanos, no puede salir a escuchar a los ciudadanos y ciudadanas de esta Región, por temor a ser reprobada en nuestra Asamblea. La mezquindad política de quien ha llevado a trámite este recurso parlamentario no tiene límites, y el ridículo tampoco.

Mienten además en su argumentario: afirman que la diputada salió a manifestarse. Y mezclan, manipulando la verdad, los acontecimientos ocurridos en Madrid el pasado mes de julio, cuando en plena manifestación del Orgullo, la pancarta de Cs fue abucheada por algunos manifestantes y su paso cortado, como protesta igualmente, contra los pactos que esta formación mantiene con un partido declaradamente LGTBIfóbico.

Esta legislatura promete ser movidita en cuanto a actitudes que sólo hacen perder el tiempo a personas como Gloria Alarcón, cuyo trabajo en defensa de la igualdad es incuestionable, y existiendo como existen, tantos frentes abiertos en materia de precariedad laboral, educación, sanidad, violencias machistas, igualdad, diversidad, medio ambiente, en definitiva todas aquellas áreas que estaban representadas en esa concentración del día 26 de julio frente a la Asamblea Regional, solicitando que no se pactara de manera vergonzosa con éstos patriotas de pacotilla que no desean más que toros, iglesia, maleducar y frenar cualquier desarrollo. Es lamentable la actitud política de estos fundamentalistas que sólo ven irracionalidad donde más racionalidad hay, y no son capaces de mirarse al espejo y contemplar la cara del absurdo y de la maldad.