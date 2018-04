Se cuenta que ya con cierta edad, Emmanuel Kant, salía cada día entusiasta a la puerta de su casa, para recibir las noticias que el correo le traía de Francia sobre la marcha de la Revolución. Así con entusiasmo y con una alegría contagiosa recibimos el mes pasado los preparativos de la Huelga de la Mujeres del 8 de marzo.

La jornada será recordada como un instante espléndido y esperanzador, unido a través del tiempo a la vieja lucha de las mujeres por sus derechos y a los inmensos sacrificios llevados a cabo por las sufragistas, sobre todo a inicios del siglo XX. Uno se puede preguntar, sin embargo, ¿cuánto quedará de este magnífico esfuerzo?

Aunque este no es tiempo de acción sostenida ni tampoco de férrea militancia, se equivocan los que piensan que aquello fue solo un ejercicio de exaltación momentánea de la igualdad feminista. Un cambio de conciencia ya está en marcha. Somos muchos los que queremos ser mejores.

Las fuerzas inmovilistas se van a tener que enfrentar con nuevas estrategias de resistencia. De momento, tras años de continuos altibajos en la lucha por la igualdad, son ahora las mujeres las que se encuentran felizmente en la vanguardia.

Han ocurrido ya muchas cosas y nos hemos hecho algunos demasiado viejos para no saber que el trabajo organizado, disciplinado, institucional no basta para avanzar en éste y otros graves asuntos. Que el capitalismo, ahora en su nueva forma turbocapitalista y psicocapitalista, todo lo asimila, lo acelera, lo consume. Pero no se inquieten los enemigos del progreso, que los representantes de los partidos de la democracia real seguirán valientes, elocuentes, efectivos en las instituciones.

Sin embargo, algunos proponen ahora que hay que abrirse a otras estrategias, adoptar otra filosofía, reconocer que no es tiempo de ofensiva sino de resistencia. De resistencia tangencial como la llama Luciano Concheiro. Una resistencia que evita el enfrentamiento directo y se centra en la conducta personal, sin obligaciones ni expectativas.

“Una resistencia que otorga la posibilidad de escapar, al menos esporádicamente, de la velocidad que nos sofoca”. Otra forma de estar en el mundo que permita que surjan momentos, mejor dicho instantes, en los que el tiempo se detenga como una experiencia de resistencia eficaz a la aceleración.

En mi forma de ver las cosas, el 8 de marzo vivimos un instante gigantesco. Brillante, parpadeante, alegre, festivo, igualitario, de tintes anticapitalistas. Hizo bien el gobierno en desconfiar de la convocatoria y hacer su llamamiento a los trabajos forzados voluntarios.

Manténgase alerta este gobierno perdido en el tiempo del tardofranquismo pues llegarán otros instantes, tan inesperados como éste, tan sorpresivos y subversivos como las mujeres quieran. Seguro que igual de festivos, y de nuevo helarán por un instante el tiempo y nos recordarán la más profunda esencia de nuestros anhelos y sentimientos. Con las sufragistas: escapémonos por la tangente.