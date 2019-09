No me gusta utilizar anglicismos si son innecesarios, pero `timing´ es uno de esos términos en inglés que, para traducirlo al español, habría que utilizar unas cuantas palabras más, algo así como `la elección del momento oportuno´. Se llame como se llame es uno de los sentidos políticos más aguzados de Íñigo Errejón.

Ese sexto sentido, que puede ser tachado de traidor o audaz, según la óptica, ya lo puso en relieve Errejón cuando anunció el tándem electoral que formó con Manuela Carmena en Más Madrid para las elecciones autonómicas justo en el quinto aniversario del manifiesto fundacional de Podemos y tras haber ganado las primarias como cabeza de lista de la formación morada para esa comunidad.

Ha repetido la jugada con la presentación de su liderazgo de la nueva formación nacional, Más País, en un momento en el que la irrupción del nuevo partido viene a suplir “la irresponsabilidad” de Pedro y Pablo y a luchar contra “la abstención” del electorado progresista, según sus propias palabras. Y, aunque PSOE y Unidas Podemos hayan puesto en bandeja `la necesidad´ de que surja un nuevo partido con el talante conciliador que en su día reivindicó Zapatero debido a su incapacidad negociadora durante estos cuatro largos meses, no hay que menospreciar la noción del `tempo´ de Errejón. El propio dominio web Más País se registró tres días después de las elecciones de mayo, como adelantaba ayer la cadena Ser. Ser previsor vale por dos.

Javier Sánchez Serna e Íñigo Errejón en el Cuartel de Artillería en 2014 / CARLOS TRENOR

También ha sido un error por parte de Iglesias minusvalorar la ambición y la capacidad política de su antiguo amigo. Habría que recordar que en noviembre de 2014 el líder de Más País causó un pequeño terremoto en Murcia al participar en el congreso de pensadores nacidos después de 1975 `España sin (un) Franco´organizado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac) que se llevó por delante a su director, Javier Fuentes Feo, según denunció él mismo y el manifiesto firmado por 2.000 personas que pidieron su restitución de forma infructuosa.

Antes de su intervención en el congreso, Errejón se dirigió a unas cuantas personas que estaban sentadas en el pequeño hemiciclo situado a las afueras del Cendeac, en el Cuartel de Artillería. Fue presentado por el actual diputado de Unidas Podemos por Murcia en el Congreso, Javier Sánchez Serna, y el que fuera concejal de la extinta Ahora Murcia, Miguel Ángel Alzamora. Podemos venía de sacar cinco escaños en las elecciones europeas celebradas unos meses antes y se estaba preparando para las generales de diciembre de 2015 en las que obtendría 42 escaños.

En ese momento, una persona que conocía de cerca el partido incipiente me señaló que, a pesar de que Iglesias era la cara conocida, la materia gris era Errejón.

Íñigo Errejón acompañado de Ernesto Castro en el congreso `España sin (un) Franco´organizado por el Cendeac / ELISA RECHE

Cuando le entrevisté en aquella ocasión ya me dijo que no iban a presentar el partido como tal para las autonómicas porque no sabían quién se les podía colar en las listas mientras eran conscientes de que los medios y el establishment los examinaban con lupa. Con o sin lente de aumento hemos ido asistiendo al espectáculo de cómo se le saltaban algunas costuras al partido morado, en parte debido a su ingenuidad, en parte debido al ataque constante que han recibido del `statu quo´, en parte debido a los errores políticos importantes que no voy a entrar a enumerar. Si viéramos la historia de Podemos en una serie de Netflix sería casi difícil de creer, con sus argumentos de amor, desamor, lealtad, traición, poder y amistad que han tejido la formación desde sus inicios, mal que les pese.

Cinco años más tarde Errejón tiene que buscar de nuevo en la Región representantes para encabezar la candidatura de su nueva formación, Más País, para el Congreso de los Diputados. Por el preacuerdo firmado con Equo sabemos que más temprano que tarde presentarán a sus representantes en Murcia. Los nuevos tiempos en política se mueven rápidos y son plurales. Las formaciones que no lo entiendan, perderán la partida. Como votantes, en cambio, estaría bien mantenerse firmes para hacerles entender que son ellos, no nosotros. O quizás ya sean otros tiempos.