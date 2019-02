Venezuela: el hambre como arma de guerra

En la Edad Media cuando se quería conquistar una ciudad que se resistía a ser sometida y pagar un tributo al conquistador lo que se hacía era asediarla hasta que se rendía por falta de alimento, agua y medicinas. Como técnica lanzaban comida por encima de los muros para ganarse a la población que sufría esa inmensa penuria. La población no aguantaba y se rebelaba contra los defensores que acaparaban la mayor parte de los alimentos hasta que la situación era insostenible y la ciudad caía a la espera de que se cumpliera las promesas de prosperidad y respeto de los conquistadores; promesas que nunca se hacían realidad.

El hambre como arma de guerra ha sido muy eficaz y en la actualidad ya no hablamos de ciudades, sino de países enteros que sucumben ante los bloqueos comerciales, financieros y económicos. Por eso creo que en relación a Venezuela, Juan Guaidó no está defendiendo ninguna libertad ni derechos: es un actor importante para legitimar la invasión de Estados Unidos a Venezuela con el apoyo de los gobiernos títeres de alrededor y la participación de la Unión Europea que hace el papel de policía bueno.

El guión estaba escrito hace ya hace muchos años porque Estados Unidos necesita esa inmensa reserva de petróleo de Venezuela y no quiere que esté en manos de Rusia y China, como ocurre en la actualidad. Si Chávez o Maduro hubieran establecido una relación comercial con Estados Unidos, se acaba la historia de la invasión, tal y como han manifestado altos funcionarios del Gobierno norteamericano. El porqué Canadá apoyó a Guaidó inmediatamente se explica con que el 75% de las empresas mineras que están expoliando Latinoamérica son de Vancouver, Canadá. Venezuela tiene muchos minerales, de modo que Canadá no está interesada en la democracia como dicen, sino en el monopolio de la explotación mineral.

Estados Unidos hace como siempre: intentar ahogar económicamente a un país para generar malestar social, de modo que la propia población promueva un cambio de gobierno que esté al servicio de los intereses norteamericanos.

Venezuela tiene muchísimos problemas, no sólo debido a sus equivocaciones, como el hecho de depender en un 95% del petróleo en un momento en el que el barril tenía un precio muy alto y no haber diversificado su economía con la agricultura y la ganadería, sino por un bloqueo brutal que la asfixia. También hay que reconocer las decisiones autoritarias del Gobierno de Maduro, por un lado, y la violencia institucional y los atentados provenientes de la oposición, por otro. Es un pueblo dividido y constituido en dos bandos. Por eso, creo que la única opción es el diálogo que propugna México, Uruguay, Vaticano y la propia Naciones Unidas (ONU).

Para llevar a cabo este plan de Estados Unidos se necesita una campaña mediática de gran envergadura que satanice a Maduro, de modo que la opinión pública, cuando ocurra la invasión, la vea oportuna. Lo comprobamos ya con la guerra de Irak: Sadam Husein era un gran gobernante cuando estaba al servicio de los Estados Unidos y cuando dejó de estarlo, se convirtió en un gran tirano.

En cierta ocasión le preguntaron al exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld cómo era posible que hubiera apoyado a un dictador como Sadam Husein durante tantos años y afirmó sin rubor: “Sí, es un dictador, pero antes era nuestro dictador”. Cuando invadieron Irak o Libia, lo primero que hizo Estados Unidos fue asegurar los pozos de petróleo y bombardear zonas civiles. Eso mismo harán en Venezuela, salvo milagro de última hora.

¿Por qué no informan de los asesinatos de líderes sociales, religiosos y periodistas en Colombia, Honduras y Guatemala? ¿Por qué no se cuentan estas situaciones de muerte y opresión? ¿Por qué no pedimos la democracia en Arabia Saudí? Es el país que ocupa el primer lugar en violaciones de los derechos humanos. Aún tenemos reciente el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul, donde fue torturado y despedazado. ¿Por qué no exigimos a Israel que no siga asfixiando al pueblo palestino, humillándolo y asesinando a civiles? Israel tiene a niños y niñas encarcelados. ¿Por qué no pedimos el respeto a los derechos humanos en Marruecos? ¿Por qué no hemos salido en defensa del pueblo del Rif reprimido brutalmente por el Gobierno marroquí?

Nuestro Gobierno se excusa en los derechos humanos para apoyar a Guaidó, mientras se está impidiendo que salgan dos barcos para salvar vidas en el Mediterráneo, entre ellos el de Proactiva Open Arms, y se inutilizan los radares de los aviones de salvamento para no localizar embarcaciones. Es terrible, indignante y angustioso. Creen que da más votos la noticia de que 70 inmigrantes y refugiados se han ahogado, en lugar de que han llegado a nuestras costas. Por cierto, a los venezolanos se les suele denegar el asilo y la protección subsidiaria en España.

No creo que a estas alturas de la Historia y de la vida pensemos que las guerras son para traer la democracia, la libertad y la prosperidad a un país; son guerras por los recursos naturales y cuestiones geoestratégicas. Los venezolanos pobres seguirán siendo pobres.

Hay que buscar caminos de encuentro y diálogo hasta la saciedad sin injerencia externa y con la mediación de la ONU, aunque me siento pesimista porque soy consciente de que hay una guerra mundial por los recursos naturales entre los tres grandes imperios: Estados Unidos, Rusia y China. ¡Que les pregunten a los africanos por el expolio que está realizando en su continente el Gobierno chino! ¡Que les pregunten a los países que se encuentran bajo la influencia de Rusia! Europa sigue los dictados del `matón´ Estados Unidos. Yo prefiero a los países no alineados.

Creo que la guerra en Venezuela va a empezar a través de la ayuda humanitaria de la manera siguiente: querrán introducir en el país esa supuesta ayuda con tropas de Estados Unidos y de países vecinos, sobre todo de Colombia, para entregársela al presidente que ellos consideran legítimo, Guaidó. Esto provocará la reacción del Gobierno de Maduro para impedir que entren los soldados. Ya tenemos la coartada: no dejan entrar la ayuda humanitaria, por tanto ¡guerra! Espero equivocarme.

Sigo creyendo en la paz y en que el mejor camino es la propia paz, como decía Gandhi. Espero que nuestra mente y nuestro corazón se `desmilitarice´, que no caigamos en justificaciones y legitimaciones, y que tengamos muy claro que los conflictos son por intereses económicos de las élites. Las guerras se evitan si nadie dispara porque ante el primer disparo, surge el siguiente y el siguiente. Queremos la paz y la necesitamos. ¿Le damos una oportunidad a la paz, pero de verdad?