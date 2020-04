Vox y los independentistas: Dios los cría y ellos se juntan

¿Qué diferencia existe entre el independentismo catalán y Vox? Ninguna. La única es el tamaño del territorio que ambos dicen defender y hacer suyo, aunque sea con mentiras y bulos, con cifras falsas y medias verdades, con adoquines y amenazas.

No es extraño ni casualidad que la pasada semana, cuando en el Congreso se votaba la ampliación del estado de alarma, coincidieran en el mismo sentido de su voto tanto Vox como los anticapitalistas de la CUP, y que la antigua Convergencia de los Pujol y la ‘Familia’ hoy ni me acuerdo como se denominan ya, y ERC, se hayan puesto de perfil en estos momentos tan delicados en España y en el mundo.

Ambos grupos ideológicos, me refiero a Vox y los independentistas, ya sean catalanes o vascos, tienen muchas cosas en común:

Hacen un uso de la bandera sesgado, excluyente, sectario y vergonzoso, escondiendo bajo la estelada o la tricolor sus miserias, sus vergüenzas, sus trampas y corruptelas.

En su España, su Catalunya o en Euskal Herría, sólo caben los que piensan como ellos, uno de los puntos que tienen en común ambas ideologías, es “conmigo o contra mí”. En su espacio, todos aquellos que no piensan igual, son tachados de traidores y antipatriotas.

Ambos utilizan sus estructuras para mentir sobre su propia historia, tergiversándola e incluso sin reparo en prostituirla, con tal de acentuar su propia existencia.

Tanto Vox como los independentistas aprovechan la lacra social del abandono o fracaso escolar, así como las crisis económicas, como hacen y hacían las bandas terroristas más sangrientas, para plantar allí sus semillas del odio, la incultura, y la desinformación, convirtiéndolas en auténticos fábricas de ‘obreros’ adictos y adeptos al régimen.

La inmigración como elemento culpable más visible de sus propios fracasos. Ambas ideologías encuentran en el diferente su diana perfecta. Los independentistas disparan todas sus frustraciones y amarguras en el Estado Nacional Español, opresor y culpable de sus males, mientras Vox, como máximo representante de la extrema derecha en España de Europa y EE.UU., apuntan sus iras a los inmigrantes como principales culpables de todo aquello que les pueda hacer perder su razón de ser y existir.

VOX pide un Gobierno de “salvación nacional”: ¿Eso es sedición o rebelión?

¿Qué diferencia hay entre la propuesta independentista de declaración unilateral de independencia que ha llevado a varias personas a la cárcel y otros andan fugados de sus asuntos judiciales, recuérdese que ni siquiera fue publicada en el Boletín de Cataluña esa declaración, y suplantar el legítimo Gobierno de España con la propuesta de Vox y que los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados ha declarado anticonstitucional?

No tengo ni idea si la Fiscalía debería entrar a abrir una investigación sobre ello, pero cuando he visto que encima ponen sobre la mesa para dirigir este país a través de un auténtico ‘golpe de estado’ los nombres de Aznar, Felipe González o Rosa Díez, por su reconocido amor a España, si no fuera porque viene dicha propuesta de un partido (el tercero en votos y representación con más de tres millones y medio de personas confiaron en ellos), sería para echarse a reír. Pero me temo que es para echarse a llorar, y es que los hijos y nietos de más de cuarenta años de dictadura fascista (único lugar de Europa donde triunfó el fascismo) han desempolvado sus escrituras.

No es casualidad, insisto, que muchas veces los independentistas y los ultraconservadores converjan en sus votos. Y es que como dice el dicho popular: Dios los cría y ellos se juntan.