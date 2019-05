El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó, por fin, la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Cuánto daño hizo esa clasificación y cuánto daño siguen haciendo la homofobia, la transfobia y la bifobia hoy en día.

Y hemos avanzado, sobre todo porque el colectivo LGTBI, un colectivo fuerte, un colectivo valiente, ha elevado su voz por encima de los gritos de odio y ha creado una comunidad que respeta y exige respeto, pero sobre todo que quiere simplemente ser y amar en libertad, como no puede ser de otro modo. Gracias a ellos y ellas y gracias a políticos como el socialista Pedro Zerolo, en nuestro país hemos dado grandes pasos para acabar con la discriminación por orientación sexual o por identidad de género, pero aún nos queda senda por recorrer en este sentido. Decía el propio Zerolo en una entrevista en El País en 2007 que "hay que caminar hacia la igualdad social, esto es combatir la homofobia, la transfobia, la bifobia... y eso se consigue con educación, educación y educación", y añado que se consigue con políticas inclusivas y trabajando por la Igualdad desde las instituciones, desde el poder de lo público que nos permite cambiar las cosas para seguir avanzando.

El matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental lograron poner el foco, hace más de una década, sobre la importancia de asegurar que los derechos y libertades de los que disfrutamos son los mismos para todos y todas. Pero debemos continuar luchando contra la homofobia para tirar abajo el muro de desprecio y marginación que algunos se empeñan en seguir levantando.

Somos una sociedad diversa, una sociedad moderna, una sociedad libre. Como médico veo cada día ante mí esa diversidad y voy a atreverme a resaltar una obviedad: toda la sangre es roja. Todos pasamos por los mismo ciclos vitales, todos soñamos y luchamos por realizar esos sueños y todos -seamos honestos- queremos que se respeten nuestros derechos. ¿Por qué no respetar los de los demás? ¿Por qué es tan difícil para algunos entender que la homofobia no es una etiqueta que defina a nadie más de lo que le podría definir cualquier otro aspecto de su físico o de su personalidad?

En este día recuerdo las palabras de una pareja de chicas jóvenes con las que hablaba hace unas semanas. Charlábamos con un café en la mano sobre algún nuevo partido político que ha aparecido con la intención de sembrar odio y acabar con leyes que protegen al colectivo LGTBI. Ellas me decían que no estaban dispuestas a dejar de ser y sentir como querían hacerlo aunque tuvieran que esquivar algunas miradas y comentarios despectivos - cada vez menos, afortunadamente-. Yo les pregunté si sufrían con esos comentarios tan propios de otro siglo y ellas me respondieron que el verdadero sufrimiento sería avergonzarse de su relación y ocultarla. Tan jóvenes y tan sabias. Cuánto podemos aprender de ellas y de la lucha y determinación LGTBI.

Si hay una 'enfermedad' que deberíamos incluir en algún manual obsoleto para, así, poder erradicarla, esa es la homofobia. La intolerancia solo genera involución, retroceso. Está en nuestras manos, en las de todos y todas, avanzar hacia una sociedad en la que se pueda ser, sentir, amar y vivir en libertad, sin miedos, sin culpas, sin persecuciones.

Hoy quiero mandar un mensaje de admiración para ese colectivo valiente que defiende lo que es justo: su derecho a ser quienes son. Es así de simple.