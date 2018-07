Nosotras por arriba

Acto en contra del retraso del AVE convocado por el Gobierno Regional y la patronal en el Auditorio Víctor Villegas/ CARLOS TRENOR

Un grupo de señoros que se dice representante de los murcianos se movilizó ayer por el robo del AVE (cómo se puede robar algo que no existe todavía) convocando un acto en un espacio público cerrado, el Auditorio y Centro de Congresos Victor Villegas. Un acto solo para ellos y los que piensan como ellos, pues en palabras de la portavoz del Gobierno Regional el llamamiento era "abierto a toda la sociedad civil y sin guion fijado" (menos mal).

Cualquiera podía intervenir, siempre que defendiera el proyecto tal y como estaba previsto con el anterior Gobierno…¿Puede una afirmación ser más contradictoria? ¿Ese "cualquiera" incluye a alguna de las 50.000 personas que el 28 de octubre del pasado año salimos a las calles de Murcia y os recordamos alto y claro que no queríamos un muro que dividiera a Murcia en dos? No cabemos en el auditorio, señoros. La escena de once hombres y una mujer con el lema AVE YA como marco es un gráfico ejemplo de la excluyentes políticas del gobierno Regional. Aceptadlo ya: las gentes de Murcia no queremos que el AVE llegue en superficie.

Un auditorio como trinchera para unos pocos señoros (la mitad del aforo de unas 1.800 personas) a los que alguien bien temprano llamó a filas. Eso es lo que ocurrió ayer, 18 de julio, 199º día del año en el calendario gregoriano y el 200º en el de los años bisiestos. Ah, se me olvidaba, y aniversario del levantamiento fascista también conocido por algunos como alzamiento nacional, menudo día mare mía.

No recuerdo haber visto a estos señoros el pasado martes por la noche celebrando en las vías la victoria de la gente de Murcia, por lo que supongo que no comparten la alegría y el disfrute que supone saber que nuestro municipio no va a ser partido en dos con un muro de 5 metros de alto. Y es que, muy señoros míos, La Plataforma Pro-Soterramiento y las vecinas del sur de Murcia, después de 30 años de lucha y 309 noches en nuestras calles han conseguido que el AVE llegue soterrado. Se dice rápido y se disfruta, siempre alerta, y con calma.

Ellos, en su auditorio cerrado y medio vacío, reivindicaron ayer una suerte de "derecho a la alta velocidad", como si vivir deprisa y dejando a gente en el camino fuera un derecho. Como si llegar antes estuviera premiado en el enésimo concurso contra el "buen vivir" al que no nos vamos a presentar, pues no es para nosotras. A ellos, a los que pretenden convertir en objetos nuestras vidas para disponer de nuestros cuerpos colocándolos en el disparadero de discursos repletos de machismo, descuidado y falso progreso les decimos: basta ya. A Ballesta, a Bernabé y a Lopez Miras les hemos recordado con este triunfo que hacer política para unos pocos no es gobernar.

Nuestros cuerpos desean transitar espacios abiertos y amables. Nosotras y nosotros por arriba, y el AVE soterrado. Derribando muros de indiferencia y desafecto, Oti, Assumpta, Ana, Isa, Paco, Joaquín, y cualquiera de tantas otras vecinas, llevan años recordándonos que no hay ciudadanas de primera o de segunda, que la realidad se puede transformar si nos unimos desde el otro lado de la vía, desde los márgenes.

Estamos orgullosas de nosotras que, con la resiliencia por bandera, el arrojo como canción y el cuidado como arma trabajamos para derribar estructuras, también invisibles, que ya estaban antes de que nosotras llegáramos, que nos quieren seguir construyendo y que a menudo, sin mucha reflexión, nosotras también perpetuamos.

Las mujeres de las vías son un ejemplo de sororidad y de dulce victoria inacabada. Con voz propia siguen resistiendo para que merezca la pena que nuestras vidas sean vividas, mientras, con nuestras sonrisas, gritamos y compartimos con ellas espacios para actuar y transformar las realidades que duelen.

Deseamos que nuestras vidas sean transitables, para nosotras y vuestras hijas y nuestros hijos. No nos interpela ese conflicto artificial entre "progreso" y "austeridad", como tampoco lo hace el de "velocidad" versus "lentitud". Hacer que nuestras vidas sean vivibles, y estar orgullosas de eso. Hacer viable las vidas ya. Por eso estos días estamos de enhorabuena. Y por eso, ahora, nos atraviesa la alegría, que es nuestra trinchera y que reivindicamos con orgullo. Porque la alegría no se puede aprender ni aprehender.

Hola, señoros, estamos dentro, no nos vamos. Las vecinas y los vecinos del sur de Murcia hemos escrito para siempre en la historia de nuestra Región que ésta es la ciudad de todos, y especialmente, de todas.