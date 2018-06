La beautiful people, a Moncloa

Nuevos ministros del Gobierno de Sánchez: Pedro Duque, Fernando Grande-Marlaska y Màxim Huerta

Es indiscutible que Pedro Sánchez ha diseñado un Gobierno de prestigiosos profesionales, igualitario y moderno, pero este avance no puede hacernos olvidar el perfil mayoritariamente socioliberal y posmaterialista de los nuevos integrantes del Consejo de Ministros. Socioliberal porque su defensa cerrada de las decisiones fiscales europeas hace imposible ponerle el apellido de socialdemócrata y posmaterialista porque se centra en aspectos como el ecologismo o el feminismo, trascendentales y necesarios, pero que relegan al mismo tiempo la presentación de una alternativa consistente al modelo económico capitalista-global. Estamos ante la izquierda multicultural, la de los nuevos movimientos sociales urbanitas, la que renuncia al economicismo.

No es difícil establecer paralelismos entre el modelo político de Sánchez y el de otros liderazgos `guapos´ y `progres´ como el de Trudeau en Canadá o el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. La nueva política (que no tiene nada que ver con viejos o nuevos partidos) quiere dejar en manos de la comunicación y la imagen los contenidos sustantivos de las decisiones públicas, pero hay una España que no termina de dejarse deslumbrar por la purpurina de Sánchez y le exigirá un paso más allá de los gestos.

Sobre todo cuando el presidente del Gobierno ganó las primarias de su partido a base de repetir que el PSOE “era la izquierda”, un lema que parece haber sustituido por el de “somos los progresistas”, viejo agregado ideológico que suena a Tercera Vía de Blair. Es cierto que tranquilizar a mercados y poderes fácticos es importante para la supervivencia de un ejecutivo políticamente débil, pero también es cierto que ésto se hace renunciando una vez más a la valentía.

Hasta aquí las lamentaciones porque se corre el riesgo de que la Izquierda Alternativa vuelva a ser el pitufo gruñón de la fiesta. Sánchez ha ganado el favor mayoritario de la opinión pública poniendo a astronautas y mujeres de valía profesional a su alrededor.

Este hecho hace inviable cualquier crítica política a medio plazo desde Podemos –un partido que como Ciudadanos tendrá graves problemas para mantener un discurso exitoso en esta mitad de legislatura–, no obstante, tenemos la oportunidad de dejar claro que no nos hemos dejado encantar del todo. Sabemos que Calviño es la España arrodillada del artículo 135, que Grande-Marlaska es un juez conservador y que Màxim Huerta es ese socialismo pop, casi frívolo, de bajo componente ideológico y alto crush, propio del Madrid gentrificado que echa de menos la Movida.

En resumen, de la España de los novios de la muerte a la España LGTBi, ecologista, feminista liberal y europea. ¿Mejor? Sí. Insuficiente, epidérmico y centrista, también. Solo resta pedir que esta renovación estética del 78 no refuerce al bipartidismo porque el régimen solo se ha aireado, no ha cambiado.