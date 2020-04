Se busca a Judas en Alquerías

Algo se torció el jueves por la noche en Alquerías. Era Jueves Santo y el párroco, Don Óscar, de San Juan Bautista pensó que podía celebrar los Santos Oficios con una cierta normalidad. Por qué no hacerlo, si venía celebrando la Santa Misa cada día. A puerta cerrada, eso sí, y con apenas cuatro o cinco feligreses. Y todavía no había pasado nada, a pesar del decreto de confinamiento que rige para el común de los mortales. O sea, para todos: creyentes o no.

Pero esa noche de dolor resonaron golpes de llamada en el portón mientras Don Óscar procedía a rememorar la pasión de quien dijo ser hijo de dios en presencia de 12 o 14 fieles. Las fuentes difieren en el número. Como lo hacen también en si fueron uniformados de la Policía Local o de la Meretérica, perdón, la Benemérita quienes aporrearon la sacra puerta. La mayoría de las fuentes se inclina por los primeros.

Fueran unos o fueran otros, hubo que dar explicaciones de qué hacían allí más de una decena de ciudadanos–– eso sí, cristianos–– reunidos en celebración litúrgica a puerta cerrada, como si de una vuelta a las catacumbas romanas se tratara, que con esto del gobierno socialcomunista no se sabe a dónde podemos llegar.

La autoridad religiosa, Don Óscar, se esforzó en argumentar ante los garantes del orden y del cumplimiento de la legalidad vigente que el artículo 11 de la normativa pertinente, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración del estado de alarma, permitiría, según él, juntarse para el rito siempre y cuando los asistentes evitaran todo contacto físico y mantuvieran las distancias recomendadas para evitar pasarse el bicho como si de una pelota se tratara. No se trataba de jugar al tú la llevas, que la cosa está muy seria.

Dadas las dimensiones del sagrado recinto parroquial y el número de devotos presentes, una quincena más o menos incluyendo al oficiante y personal adscrito, el cumplimiento del decreto de confinamiento quedaba garantizado sin lugar a dudas, argumentó el pastor del exiguo rebaño. Al parecer, tras una discusión más o menos ardua según las fuentes, los uniformados admitieron de mejor o peor grado los razonamientos del asotanado y la ceremonia continuó sin mayores contratiempos y sin que los garantes del cumplimiento de la normativa gubernamental cuestionaran en ningún momento cómo es que habían llegado los presentes hasta el lugar de culto sin faltar a lo establecido por el texto legal de marras.

Pero la polémica saltó casi inmediatamente, cuando en la página de facebook 'Alquerías y su gente' se pudo observar a la mañana siguiente, la del viernes llamado santo, que alguien, se supone que presente en la ceremonia interrumpida o de acuerdo con su celebración, acusaba a un supuesto 'Judas' de ser el responsable de poner sobre aviso a las fuerzas del orden. No especificaba si sería Tadeo o Iscariote el autor de la alerta policial. Se daba por descontado que la analogía era con el segundo, el que traiciónó a aquel que esa misma mañana de hace casi 2000 años –– 1987 exactamente, si fuera cierto que murió a la edad de 33–– encaminaba sus pasos hacia el monte Gólgota para ser ajusticiado.

La página 'Alquerías y su gente' comenzó a arder por los cuatro costados, según iba en aumento hasta alcanzar casi los dos centenares de comentarios la polémica entre los alquerienses por lo sucedido la noche anterior. Hasta que el administrador del sitio decidió cortar por lo sano y eliminar toda referencia al asunto, corriendo un (es)tupido velo sobre los hechos de la noche de vigilia de pasión.

Cosa que tampoco fue del agrado de todos los interesados en el tema. Una vecina, se supone que indignada por el apagón inforrmativo––vamos, lo que un 'influencer' llamaría 'black out'–– se preguntaba ya por la noche del viernes que seguía siendo santo las razones por las que se había eliminado de la página todo lo relativo a la discusión de por qué se consintió que la celebración de los oficios del jueves que le dicen santo se hubiera iniciado y luego continuado hasta el final.

Podría interpretarse de las palabras de la vecina que clamaba por el claro agravio comparativo que supuso para quienes no están o no se sienten amparados por el Concordato que la reunión de marras en la Parroquia de San Juan Bautista se llevara a efecto. Aunque la literalidad de su mensaje tiraba más por el mantenimiento de las libertades públicas. La de expresión, concretamente.

Y, en el ya clásico lenguaje al que nos acostumbramos cada vez más en redes sociales, escribió literalmente: "x k se ha kitado la publicación de lo k paso en la iglesia? Estamos en nuestro derecho de saber lo k esta pasando en el pueblo…, le moleste a kien le moleste…, si es algo k esta prohibido k no se hubiera exo., Si no pues igual todos podríamos invitar a gente a nuestras casas..." Y ahí quedó la cosa. De momento y hasta que alguien ose sacar a la luz el nombre y apellidos de registro civil del chivato que hizo de 'Judas'. Vale.