La corrupción que mata

Y, por último, el clientelismo de los sectores más poderosos: grandes empresas y fortunas que luchan por no perder privilegios y ejercer lo que se conoce como capitalismo clientelar ¿Qué está pasando? Que no toman las medidas necesarias para su defensa, ni controlan a quienes las incumplen, pues los lobbies ya se ocupan de presionar para que no se les impida explotar la naturaleza, llegando a su destrucción La conclusión es que hay que eliminar el monopolio y suprimir la discrecionalidad para que la corrupción no tenga tan fácil el camino para saltarse las normas