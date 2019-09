El fracaso de una democracia

Pero, ¿el problema está en la democracia per se?¿O acaso es que la mala praxis de nuestros políticos ha corrompido y envenenado un sistema ideal? Representar al pueblo no significan solamente apoltronarse en un sillón del Congreso, representar al pueblo significa escuchar su voz y hacer caso a sus demandas Una democracia representativa no consiste en votar cada cuatro años, en nuestro caso cada siete meses, consiste en escuchar las demandas del pueblo y atenderlas sin miramientos, darle voz y luchar por una sociedad mejor