La gran decisión

Nuestras vidas se someten a un guion trazado por el conservadurismo emergente que se apropia de nuestros cinco sentidos y nos roba el alma con sus algoritmos; neutraliza nuestros sentimientos y nos convierte en meros consumidores La crisis de la democracia se ha instalado, y no hay que profundizar mucho para ver que detrás de tantas banderas y canciones patrióticas que las acompañan lo que hay es un despojo del sentido democrático y de los derechos de las personas Se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que la ciudadanía sabe que es el Talón de Aquiles de nuestra judicatura: su politización No tiene sentido que pervivan normas de la dictadura franquista como el Reglamento de la Carrera Fiscal de 1969, o no se haya actualizado el Estatuto del Ministerio Fiscal con sus Bases generales y sus Principios