Vivimos en un mundo lleno de injusticias y de miseria. Pertenecemos a una estructura jerarquizada, como si fuese un edificio, donde en los pisos de arriba hay unos pocos, en el medio y abajo unos muchos, y en el fondo, en el subsuelo, demasiados. Esta jerarquía solo puede seguir funcionando si se mantiene este modelo de sociedad. Es decir, que sigan existiendo los del fondo: les miserables.

Esto se describe de manera magistral en la película 'El hoyo', dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia. Esta última es una metáfora de nuestro sistema de sociedad. En ella se demuestra que, el modelo de sociedad en el que vivimos es así también por la naturaleza del ser humano. Porque el egoísmo, la falta de empatía, el odio, la inhumanidad, la esquizofrenia del un ser humano, son ingredientes capitales para la construcción y mantenimiento del mundo en el que vivimos.

Ese egoísmo se evidencia en la vida real cuando los que están arriba, satisfechos con las desigualdades, mientras puedan mantener su lujoso estilo de vida, sacrificarían a los de abajo. En 'El hoyo', el mensaje del egoísmo es lanzado con mucha claridad. Pues todos los que están dentro, independiente del nivel en el que se encuentran, podrían sobrevivir perfectamente si cada uno comiese una ración, la que le corresponde. Pues todos, antes de entrar, se les ha preguntado por su plato favorito, y este es servido cada día en el menú.

También, en nuestro afán de conseguir una vida profundamente materialista, y con todos los lujos posibles, nos estamos cargando el planeta. Esto se representa en la película cuando los presos se quedan con alguna ración, la temperatura de la celda se altera, empezando a calentarse o a enfriarse enormemente. ¿Quién sufrirá más ese cambio climático? Como siempre, los que están en los niveles más bajos, una vez más, los miserables.

Asimismo, en el camino hacia 'el éxito', cuantos más escalones subimos para conseguir tanto la riqueza como el poder, más inhumanos nos tornamos. Y el cuchillo que eligió Trimagasi (primer compañero de celda del protagonista) representa a la perfección este concepto, pues su cuchillo, cuanto más corta o más se usa, más se afila. Desde mi punto de vista, esto es una metáfora del ser humano, que cuanto más daño hace, más inmune es, al sufrimiento emocional y al remordimiento.

Asimismo, nuestras vidas las hemos confiado a unas personas que “nos representan”, y que toman las decisiones desde un gobierno que, a priori, debe mejorar nuestras vidas y hacer de nuestra sociedad la más igualitaria posible. En la película, al gobierno se le llama “La Administración”. Este concepto se evidencia cuando Goreng (el protagonista) entró al hoyo porque necesitaba un título homologado y, ¿quién puede dar títulos homologados? Exacto, el gobierno.

En la película, la mujer que trabajaba en la administración, que creía en una “solidaridad espontánea”, y que accede a entrar al hoyo para mejorar la vida de los demás, ni siquiera sabía cuántos niveles había, muestra de que la administración (o algunos trabajadores de esta) no conocen la magnitud de la miseria en la que viven las personas. Además, nuestro sistema se preocupa por aporías, dándole importancia a las pequeñeces que, en los niveles más bajos de nuestra estructura social no tienen ningún interés. El caso del cocinero que, al ver la “Panna Cotta” completa, no se dio cuenta del mensaje, y pensó que no se la comieron, simplemente, porque llevaba un pelo.

Nuestra única salvación es la educación. Me pregunto que, aún sabiendo eso, vamos a seguir dándole tan poca importancia a nuestro sistema educativo. En 'El hoyo', se nos evidencia esto en varias escenas y elementos. El primero es que el protagonista, que es una persona que siente empatía por los demás y quiere cambiar el sistema, elije como objeto para meter con el a la celda “un libro”. Y en la escena, cuando la persona mayor que les da la clave para que llegue el mensaje, y que se pueda cambiar la situación, es un “sabio”. Por lo tanto, ¿Qué podría marcar la diferencia en nuestra sociedad? Según la película: el saber.

Pero, incluso, siendo noble la intención del protagonista, que era llevar la comida hasta los niveles más bajos, la manera en la que la llevó acabó no fue la más adecuada. Porque, cuando tuvo refuerzo (la ayuda de su compañero de celda) para llevarlo a cabo, provocó mucho dolor y sufrimiento, pegando y matando para conseguir ese noble fin. Este elemento, para mi, es el que más esfuerzo mental nos sugiere porque representa un fenómeno muy presenta en nuestra sociedad.

Por otro lado, y aunque en la vida real esto no pasa, en la película, puede que todo lo ocurrido, a partir del en el que decidieron subirse a la plataforma y hacer llegar la comida a todos los niveles, sea una ilusión. El libro que estaba leyendo el protagonista en todo momento era de 'Don Quijote de la Mancha' (personaje que al final enloqueció y acabó creyendo que era un caballero salvador). Por eso, podría ser una hipótesis que, el protagonista, al leer durante tanto tiempo seguido (justo como Don Quijote) acabó alucinando.

La niña puede que sea, o no, una ilusión en la película, no lo se, no estoy seguro de ello. De lo que sí estoy seguro es que, en la vida real, hay una niña en la India, otra en Sudán, y otra en cualquier familia que esta bajo el umbral de la pobreza en España, que están en el fondo del hoyo. A las que no llega una vida digna por nuestro egoísmo, por nuestro individualismo. Porque, como en el mensaje que nos quiere transmitir este largometraje, platos hay para todos, pero los que están arriba no dejan que lleguen a los que están abajo y, a veces, hasta escupen en ellos.

Asimismo, hay algo que también me queda claro, después de ver tanto esta película, como el auge internacional del cine español así como de sus series, y es que, el talento y la cultura en España son de 'la resistencia', y saber eso es un alivio.