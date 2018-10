Una ideología para un nuevo PSOE: el progresismo moderado

"En defensa delsistema público de pensiones" Carlos Trenor

En el 68 fueron conocidos como `los de la protesta´. Hoy son conocidos como `los de la próstata´. Son los mismos. Sólo los separan 50 años, que en Historia no son nada, y una letra. Pero lo que hace que sean las mismas personas, no es que coincida su carnet de identidad, sino que coincide la lucha, el motivo de la protesta.

En ambos casos las movilizaciones tenían como objetivo dar respuesta a una situación de parálisis, de asfixia vital, de falta de soluciones ilusionantes y tranquilizadoras para los problemas existenciales de la ciudadanía; en ambos casos se pedían soluciones nuevas para los problemas de siempre: la desigualdad y el abuso del poder que tiene como consecuencia la falta de oportunidades para poder organizar una vida feliz: en la juventud esto se traduce en expectativas de trabajo digno, y en la senectud, en la seguridad de unas pensiones suficientes para afrontar con tranquilidad los últimos años de la vida. Los de `la protesta`, y los de `la próstata´, eran y son, progresistas.

¿Qué es el progresismo? El diccionario lo define como tendencia, y no como ideología. Al principio, tras la revolución francesa se identificaba como reformismo, y adquirió otros sesgos durante el siglo XX al identificarse como base de pensamiento para movimientos sociales en su lucha por los derechos civiles: feminismo, pacifismo, ecologismo, laicismo, sexodiversidad, etc.

David Nolan, político estadounidense, creó en 1969 un diagrama que pretendía superar la dicotomía izquierda-derecha, planteando el posicionamiento político conforme a criterios de progresismo-conservadurismo, y totalitarismo-liberalismo. Sin embargo, su análisis es claramente insuficiente al establecer determinadas proyecciones que no se cumplen, como que ser progresista conlleva una disminución de la libertad económica; es decir, establece una relación directa entre progresismo e ontervencionismo. No tuvo en cuenta el factor m oderación.

¿Qué significa ser moderado? Tradicionalmente se identifica con conservadurismo, conliberalismo, con derechismo porque en el siglo XIX surgió un Partido Moderado, con una ideología, el moderantismo, que pretendía establecer una equidistancia entre el Antiguo Régimen y la nueva deriva liberal, que en el fondo suponía que todo permaneciese igual, con apariencia de cambio. No obstante, la moderación tiene otra acepción, asimilada a mesura, prudencia y humildad, características de personalidad, y de relación, que han de estar presentes en la acción política, pues la acción política es el resultado de las relaciones, y los acuerdos, que establecemos las personas.

El progresismo presenta dos problemas, que se corrigen con la moderación. El primer problema tiene que ver con la dirección del progreso. Puede ocurrir que dos personas, o grupos, tengan opiniones distintas sobre adónde hay que progresar. El segundo problema es la velocidad del progreso. Ir demasiado deprisa significa abandonar soluciones clásicas viables que no hay por qué dejar atrás, y por lo tanto abandonar en el camino de la Historia a aquellos y aquellas que no han sabido, o no han podido, moverse a la velocidad de los cambios. Ir demasiado lentos deja insatisfechas a las personas necesitadas de cambio, de justicia, de corrección de las desigualdades, y promueve la revolución.

¿Cuál es la solución, pues? El progresismo moderado. Necesitamos encontrar soluciones mejores que las actuales, que han sido creadas por una sociedad desigual donde la justicia, las oportunidades, y la felicidad, no son iguales para todos. La sociedad es un constructo, no es algo natural. La hemos creado los seres humanos, y es, francamente mejorable. Para mejorar hay que avanzar, pero no despreciando soluciones o instituciones que sí funcionan; tampoco podemos avanzar a costa de nadie, ni contra nadie. Debemos avanzar a la velocidad que podamos seguir todos, sin rupturas ni tampoco imposiciones. Sin dejar a nadie en el camino. Sólo así las conquistas sociales serán sólidas y se consolidarán como derechos adquiridos.

El progresismo moderado es una apuesta por los valores básicos que compartimos la mayoría de las personas: la honradez, el esfuerzo, el hermanamiento, la fuerza de la mano tendida, de la palabra dada; el sacrificio por los demás, la esperanza en un mundo mejor compartido por todas las personas, las presentes, aquellas que lo hicieron posible y a cuya memoria debemos respeto, y las que todavía no han nacido para con los cuáles tenemos un deber.

El progresismo moderado es creer que todas las personas, hombres y mujeres, juntos, podemos conseguirlo, con transparencia, igualdad de oportunidades, y apoyo mutuo. Revertir la situación social en la que nos encontramos es tarea de toda la ciudadanía que conforma este país. Necesitamos un hilo conductor ideológico que nos aúne como un collar de perlas. Esa ideología integradora, esa fuerza motriz de carácter transversal es el progresismo moderado, para un nuevo PSOE.